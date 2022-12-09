Игрушки ручной работы: в Актау пройдут предновогодние ярмарки

В канун Нового года в Актау пройдут Handmade-ярмарки. Жители и гости города смогут приобрести подарки и сувениры ручной работы.Мастерицы Актау представят жителям и гостям города свои изделия.- Приглашаем всех за подарками ручной работы, сделанными с любовью и теплотой мастериц! У нас вы найдете изделия из войлока, мыло, игрушки, кукол ручной работы, украшения, сумочки, заколки и короны, домашний текстиль, картины и украшения для дома, изделия из дерева и сладкие подарки, и ещё много разного и удивительного, - отметили организаторы ярмарки.