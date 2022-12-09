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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:32

Просмотров: 348

Экс-заместитель акима Мангистауской области предложил решение по заполнению резервуаров водой

Ракимбек Амиржанов на своей странице в социальной сети Facebook рассказал, как можно решить проблему с заполнением резервуаров водой на ЦУВС.

Иллюстративное фото
Ракимбек Амиржанов отметил, что для человека, который знает свои корни и историю Мангистау, а также законы физики, решение находится «перед глазами».

Экс-заместитель акима Мангистауской области предложил решение по заполнению резервуаров водой


- Мои предки адаевцы зимой шли на замерзшее Каспийское море. Вырезали куски льда. Обмазывали глиной вперемешку с соломой. Затем оборачивали войлоком и связывали веревкой. Затем шли к сору (коренные знают) и затапливали там этот лед. Летом, когда не оставалось ни капли воды, шли к этому сору. Вытаскивали этот лед, хранившийся в природном холодильнике. Растапливали его и получали пресную воду летом, - рассказал Ракимбек Амиржанов на своей странице в социальной сети Facebook.

Ракимбек Амиржанов отметил, что каждый год, когда север Каспийского моря замерзает и покрывается льдом, в физике это называется фазовым переходом воды.

- Особенностью этого физического явления является то, что молекулы соли остаются в морской воде, а чистая вода переходит в лед. По сути это самый большой природный опреснительный завод в мире.Теперь на основе вышеуказанного решение нехватки 50 000 кубических метров (тонн) дистиллированной воды для целей отопления - в Баутино на зимней стоянке стоят 3 000 тонн грузоподъемностью баржи. Кроме того, там же базируются буксиры ледового класса. Так же есть суда-гостиницы для рабочих Кашагана вместимостью до 1200 человек, со столовыми, теплыми каютами, которые были выстроены для строительства островов кашаганского проекта и которые стоят ныне без дела. Нанимаете добровольцев, человек 500 из числа безработных, зарегистрированных в очереди на работу. Даете им в руки обычное кайло для рубки льда (как в свое время Павка Корчагин, строивший узкоколейку для подвоза угля в город тоже зимой). Работают по три часа, потом пересменка, идут в гостиницу (врачи, баня, еда), грузят лед в бадьи пластиковые на баржи. Везете к 11 причалу в порту Актау - он предназначен для приема льяльных вод с судов, которые потом везут на КОС-1. Оттуда перекачиваете насосом на железнодорожные цистерны по 60 тонн. И везете через железнодорожные линии Каскор на МАЭК, - говорит экс-заместитель акима Мангистауской области.

Ракимбек Амиржанов отметил, при четкой организации и дисциплине за полторы недели 50 000 кубов (тонн) пресной воды нехватки закроют.

- Три баржи по 3 000 в цепочку-линию - один загружается льдом возле Бузачи. Второй идет на порт Актау. Третий выгружается в порту. Это советы от «коренного» приезжим. Можно рассмотреть вариант использования судовых опреснителей с размещением вблизи МАЭК в море и закачкой воды напрямую с судов на резервуары. Но тут у меня исходных данных маловато, - написал Ракимбек Амиржанов.

Заместителем акима области Ракимбек Амиржанов работал с октября 2013 года. Курировал вопросы индустриально-инновационного развития региона, привлечения инвестиций, развития реального сектора экономики. Занимал различные должности в РГП «Актауский морской торговый порт», работал заместителем начальника областного управления предпринимательства и промышленности, советником Северо-Каспийской Операционной компании (NCOC) по Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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  • Кинст
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 17:45
Вроде в истории было что-то про обмен золота на ракушки!? Может кому то уже ракушками зарплату пора выплачивать.
 
 

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