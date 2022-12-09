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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:30

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Прокуратура начала расследования в отношении землепользователей Мангистау

В прокуратуре сообщили, что всего по стране начато 56 уголовных расследований в отношении должностных лиц управлений земельных отношений и сельского хозяйства акиматов Шымкента, Акмолинской, Атырауской, Алматинской и Туркестанской областей, а также отдельных землепользователей Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Мангистауской и Кызылординской областей.

Фото из архива Lada.kz
Под председательством Генерального Прокурора Берика Асылова состоялось заседание коллегии по вопросам соблюдения законности в земельной сфере.

Берик Асылов отметил, что в 2022 году прокурорами государству возвращены неиспользуемые 1,5 млн гектаров земли в стране.

По итогам проверок начато 56 уголовных расследований, в том числе в отношении землепользователей Мангистауской области.

Осуждено 9 виновных лиц. К примеру, в Северо-Казахстанской области к 6 годам лишения свободы осужден руководитель предприятия за мошеннические действия с землями.

Берик Асылов обратил внимание на важность работы уполномоченных органов по управлению пастбищами, недопущению концентрации крупных участков в одних руках и усилению контроля за паевыми землями, исключив любые «серые» схемы, в т.ч. посредством СПК.



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