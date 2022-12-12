Акимат Актау: в некоторых домах 26 и 27 микрорайонов подача питьевой воды отключена из-за проблем на водопроводе

Фото пресс-службы акимата Актау
В акимате Актау сообщили, что в воскресенье с 15:00 подали питьевую воду в квартиры горожан, как и обещал аким города Ербол Избергенов в своем видеообращении.
Однако в некоторых домах 26 и 27 микрорайонов подача воды отключена из-за проблем на водопроводе. Специалисты проводят работы по устранению повреждения на водопроводе.
- На данный момент в 14 домах 26 микрорайона, а также в 28 домах 27 микрорайона есть проблемы с питьевой водой. Специалисты планируют завершить ремонтные работы, ориентировочно, к 18:00 вечера. После завершения ремонтных работ эти дома будут без ограничений обеспечены питьевой водой, - сообщили в пресс-службе акимата.
Также в акимате отметили, что сегодня, 12 декабря, с 9:00 на город в штатном режиме начали подавать горячую воду.
- Следует отметить, что сейчас все обслуживающие компании проверяют состояние труб в жилых домах, внутри каждого дома, - отметили в городской администрации.
Напомним, что сегодня, 12 декабря, в ТОО «МАЭК» и ГКП «КЖСА» сообщили о возобновлении подачи горячей воды в Актау.
Однако в некоторых домах 26 и 27 микрорайонов подача воды отключена из-за проблем на водопроводе. Специалисты проводят работы по устранению повреждения на водопроводе.
- На данный момент в 14 домах 26 микрорайона, а также в 28 домах 27 микрорайона есть проблемы с питьевой водой. Специалисты планируют завершить ремонтные работы, ориентировочно, к 18:00 вечера. После завершения ремонтных работ эти дома будут без ограничений обеспечены питьевой водой, - сообщили в пресс-службе акимата.
Также в акимате отметили, что сегодня, 12 декабря, с 9:00 на город в штатном режиме начали подавать горячую воду.
- Следует отметить, что сейчас все обслуживающие компании проверяют состояние труб в жилых домах, внутри каждого дома, - отметили в городской администрации.
Напомним, что сегодня, 12 декабря, в ТОО «МАЭК» и ГКП «КЖСА» сообщили о возобновлении подачи горячей воды в Актау.