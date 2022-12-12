Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 12 Декабря
-1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.14 KZT
  • €1 = 498.39 KZT
  • 1 RUB = 7.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:08

Просмотров: 374

Акимат Актау: в некоторых домах 26 и 27 микрорайонов подача питьевой воды отключена из-за проблем на водопроводе

Специалисты проводят работы по устранению повреждения на водопроводе, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото пресс-службы акимата Актау
В акимате Актау сообщили, что в воскресенье с 15:00 подали питьевую воду в квартиры горожан, как и обещал аким города Ербол Избергенов в своем видеообращении.

Однако в некоторых домах 26 и 27 микрорайонов подача воды отключена из-за проблем на водопроводе. Специалисты проводят работы по устранению повреждения на водопроводе.

Акимат Актау: в некоторых домах 26 и 27 микрорайонов подача питьевой воды отключена из-за проблем на водопроводе


Акимат Актау: в некоторых домах 26 и 27 микрорайонов подача питьевой воды отключена из-за проблем на водопроводе


Акимат Актау: в некоторых домах 26 и 27 микрорайонов подача питьевой воды отключена из-за проблем на водопроводе


- На данный момент в 14 домах 26 микрорайона, а также в 28 домах 27 микрорайона есть проблемы с питьевой водой. Специалисты планируют завершить ремонтные работы, ориентировочно, к 18:00 вечера. После завершения ремонтных работ эти дома будут без ограничений обеспечены питьевой водой, - сообщили в пресс-службе акимата.

Также в акимате отметили, что сегодня, 12 декабря, с 9:00 на город в штатном режиме начали подавать горячую воду.

- Следует отметить, что сейчас все обслуживающие компании проверяют состояние труб в жилых домах, внутри каждого дома, - отметили в городской администрации.

Напомним, что сегодня, 12 декабря, в ТОО «МАЭК» и ГКП «КЖСА» сообщили о возобновлении подачи горячей воды в Актау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Bass66 (Посетители) Сегодня, 15:27
А что с технической водой в этих домах? Ее тоже нет с субботы! Даже унитаз нечем смыть!
С субботы не было никакой воды!
Вечером прийдем, посмотрим.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика