Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 12 Декабря
-1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.14 KZT
  • €1 = 498.39 KZT
  • 1 RUB = 7.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:11

Просмотров: 154

Более двухсот военнослужащих приняли присягу в Актау

Новобранцы пополнили ряды бригады противовоздушной обороны, передает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Актауского гарнизона.

Фото пресс-службы ведомства
За месяц службы новобранцы прошли курс молодого бойца, ознакомились с историей и традициями воинской части, в которой предстоит проходить службу, изучили тактико-технические характеристики техники и вооружения, основы строевой, государственно-правовой и огневой подготовки. Военнослужащие срочной службы были призваны осенью текущего года из Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинских областей и Алматы.

Более двухсот военнослужащих приняли присягу в Актау


Более двухсот военнослужащих приняли присягу в Актау


Теперь новобранцы приступят к освоению военно-учетных специальностей, необходимых для защиты воздушных рубежей западных регионов РК.

В торжественном мероприятии участвовали ветераны Вооруженных сил, воины-интернационалисты, члены совета солдатских матерей, а также родные и близкие молодых солдат.

- Приехали из Алматы, мы очень гордимся сыном, который выразил готовность служить в армии. Желаю ему и всем ребятам удачи в дальнейшей службе, чтобы с честью и достоинством защищали нашу Родину, - говорит мама новобранца Сабира Палманова.

Более двухсот военнослужащих приняли присягу в Актау


Более двухсот военнослужащих приняли присягу в Актау


Гостям показали казарму и столовую воинской части, образцы вооружения и военной техники, элементы рукопашного боя, дефиле с оружием, а также силами творческой группы военнослужащих устроили для них праздничный концерт.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика