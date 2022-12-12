Более двухсот военнослужащих приняли присягу в Актау

За месяц службы новобранцы прошли курс молодого бойца, ознакомились с историей и традициями воинской части, в которой предстоит проходить службу, изучили тактико-технические характеристики техники и вооружения, основы строевой, государственно-правовой и огневой подготовки. Военнослужащие срочной службы были призваны осенью текущего года из Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинских областей и Алматы.Теперь новобранцы приступят к освоению военно-учетных специальностей, необходимых для защиты воздушных рубежей западных регионов РК.В торжественном мероприятии участвовали ветераны Вооруженных сил, воины-интернационалисты, члены совета солдатских матерей, а также родные и близкие молодых солдат.- Приехали из Алматы, мы очень гордимся сыном, который выразил готовность служить в армии. Желаю ему и всем ребятам удачи в дальнейшей службе, чтобы с честью и достоинством защищали нашу Родину, - говорит мама новобранца Сабира Палманова.Гостям показали казарму и столовую воинской части, образцы вооружения и военной техники, элементы рукопашного боя, дефиле с оружием, а также силами творческой группы военнослужащих устроили для них праздничный концерт.