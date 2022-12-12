Завораживающее видео обледеневшего Каспийского моря появилось в Сети

Кадр видео
Житель Актау снял на видео покрытое льдом Каспийское море.
Видео вызвало восхищение пользователей Сети.
- «Прекрасные reels и чудесно подобрано музыкальное сопровождение! Спасибо вам за воспоминания о моем родном городе», «Невероятно красиво! И подбор музыки - как всегда», - написали пользователи Сети под видео.
Видео вызвало восхищение пользователей Сети.
- «Прекрасные reels и чудесно подобрано музыкальное сопровождение! Спасибо вам за воспоминания о моем родном городе», «Невероятно красиво! И подбор музыки - как всегда», - написали пользователи Сети под видео.
Оставьте свой комментарий первым.