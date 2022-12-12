Завораживающее видео обледеневшего Каспийского моря появилось в Сети

Житель Актау снял на видео покрытое льдом Каспийское море.Видео вызвало восхищение пользователей Сети.- «Прекрасные reels и чудесно подобрано музыкальное сопровождение! Спасибо вам за воспоминания о моем родном городе», «Невероятно красиво! И подбор музыки - как всегда», - написали пользователи Сети под видео.