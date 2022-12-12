Глава Мангистауской области Нурлан Ногаев отчитался перед Президентом

Фото с сайта Акорды.
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев проинформировал Главу государства о состоянии дел в жилищно-коммунальном хозяйстве, привлечении инвестиций, заготовке кормов и других сферах.
По словам Нурлана Ногаева, поручения, которые дал Глава государства в ходе его рабочей поездки в Мангистау, включены в план комплексного развития региона.
Глава государства поручил акиму завершить реализацию задач, поставленных в рамках действующего плана.
По словам Нурлана Ногаева, поручения, которые дал Глава государства в ходе его рабочей поездки в Мангистау, включены в план комплексного развития региона.
Глава государства поручил акиму завершить реализацию задач, поставленных в рамках действующего плана.