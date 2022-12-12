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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:07

Просмотров: 158

Глава Мангистауской области Нурлан Ногаев отчитался перед Президентом

Касым-Жомарту Токаеву был представлен доклад об итогах социально-экономического развития Мангистауской области за 11 месяцев 2022 года, сообщается на сайте Акорда.

Фото с сайта Акорды.
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев проинформировал Главу государства о состоянии дел в жилищно-коммунальном хозяйстве, привлечении инвестиций, заготовке кормов и других сферах.

По словам Нурлана Ногаева, поручения, которые дал Глава государства в ходе его рабочей поездки в Мангистау, включены в план комплексного развития региона.

Глава государства поручил акиму завершить реализацию задач, поставленных в рамках действующего плана.



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Комментарии ( 2 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:19
и всё у Ногаева в области хорошо? по его словам?
назначил строителя директором МАЭКа. как так? и грех и смех
 
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 17:11
интересно, в отчет вошло подорожание товаров на 30% и недельное отсутствие горячей воды в Актау в связи с тем, что как ни "ремонтируют" МАЭК на миллионы тенге, а он постоянно "в изношенном состоянии".

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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