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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:40

Просмотров: 1504

Сколько жители Мангистау тратят на погашение своих кредитов

Среднестатистический житель Мангистауской области платит по кредитам 64 тенге в месяц. Больше всего платят среднестатистические жители регионов, расположенных в центре республики – Улытауской и Карагандинской областей, сообщается на Telegram-канале аналитического портала Data Hub со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Иллюстративное фото
Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в третьем квартале среднестатистический житель Казахстана потратил на погашение кредитов 12 653 тенге. С одной стороны, текущий размер выплат на четыре процента меньше по сравнению со вторым кварталом 2022 года, на 4,6 процента - с первым. С другой - показатель является одним из самых высоких за последние пять лет. Он почти на треть больше, чем годом ранее (9 788 тенге), и на 41 процент выше уровня июля-сентября 2020-го (8 980 тенге), передает Data Hub.

Больше всего платят среднестатистические жители регионов, расположенных в центре республики – Улытауской (40 865 тенге за квартал с человека или 15,2 процента от всех расходов) и Карагандинской (32 947 тенге или 10,6 процента) областей.

Но больше удивляют данные по регионам с наименьшими тратами на погашение кредита и долга. Это:
- Алматы (3 217 тенге);
- Шымкент (1 629 тенге);
- Мангистауская область (191 тенге).

- То есть среднестатистический житель Мангистауской области платит по кредитам 64 тенге в месяц! Резонный вопрос: откуда официальная статистика берёт такие цифры? Да сами казахстанцы их и дают. Данные формируются на основе выборочного обследования домохозяйств (в III кв. 2022г. было опрошено 11 787 ед.). То есть, по сути опроса, - пишет канал.

Авторы исследования отметили, что в итоге складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, со всех трибун в последнее время говорится о закредитованности населения. С другой, само население говорит о том, что кредиты – это незначительная часть расходов: в третьем квартале 2022 года на погашение кредитов и долгов уходит 5,4 процента всех трат. Для сравнения: на молочную продукцию казахстанцы, исходя из тех же данных, приходится 5,1 процент трат, а на мясо – 17 процентов.



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