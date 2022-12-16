Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 16 Декабря
+7...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.56 KZT
  • €1 = 497.56 KZT
  • 1 RUB = 7.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 09:54

Просмотров: 459

Смогут изучать ракеты и развивать киберспорт: в 17 микрорайоне Актау и Жанаозене строят Дворцы школьников

На брифинге в Центре общественных коммуникаций заместитель акима Мангистауской области Улугбек Тналиев рассказал о строительстве в регионе медицинских объектов, культурных сооружений и спортивных комплексов. Один из них – Дворец школьников, открытие которого ожидается в 2023 году. Здание Дворца будет расположено в 17 микрорайоне.

Фото пресс-службы акима Актау 2021 года
Заместитель акима области отметил, что Дворец школьников будет не просто помещением для спортивных секций, а центром всеобщего развития детей.

- Здесь школьники смогут заниматься хореографией, проводить полноценные эксперименты по химии, биологии и физике, испытывать ракеты, развивать киберспорт. Предусмотрены обсерватория, выставочные залы, библиотека. Учли и помещения для проведения мастер-классов по рисованию, фото-, видео и др. То есть, во дворце, который смогут посещать более тысячи детей в день, создадут все условия, - сказал о масштабности проекта Улугбек Тналиев.

Он отметил, что аналогичный дворец школьников планируется построить в Жанаозене.

- Школьников в нашем регионе становится всё больше. По сравнению с прошлым учебным годом количество учащихся увеличилось на 8 тысяч, по расчетам, в ближайшие 5 лет их станет больше на 51 тысячу и тогда количество школьников достигнет 207 тысяч, - пояснил заместитель акима.

По его информации, в рамках национального проекта «Комфортная школа» в регионе до 2025 года будут построены 24 школы на 46 тысяч мест. Все вопросы по выделению земельных участков и подключению к инфраструктуре решены.

- Строительство школ решит проблему трехсменного обучения. Это актуальная тема, так как сегодня в три смены в 17-ти школах обучаются 3,6 тысячи учащихся, - пояснил Тналиев.

Он также проинформировал, что в 2022 году на капитальный ремонт двух школ из областного бюджета выделено 2 млрд 600 млн тенге, ведется капитальный ремонт в ряде объектов, включая две школы в Жанаозене. А в рамках модернизации сельских школ на текущий ремонт из местного бюджета выделено 400 млн тенге. Предусмотрено строительство 21 школы в Каракиянском, Бейнеуском, Мангистауском и Мунайлинском районах.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
kolu411 (Посетители) Сегодня, 12:22
Это очень хорошо для детей! Но может параллельно запланировать проведение курсов для озеленителей и сантехслесарей а то одни пилят и выкорчевывают не то а другие роют и меняют трубы в одном месте по нескольку раз в году. Как то смешно лезь в "космос" когда "дома" трубы дырявые!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика