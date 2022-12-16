Смогут изучать ракеты и развивать киберспорт: в 17 микрорайоне Актау и Жанаозене строят Дворцы школьников

Фото пресс-службы акима Актау 2021 года

Заместитель акима области отметил, что Дворец школьников будет не просто помещением для спортивных секций, а центром всеобщего развития детей.



- Здесь школьники смогут заниматься хореографией, проводить полноценные эксперименты по химии, биологии и физике, испытывать ракеты, развивать киберспорт. Предусмотрены обсерватория, выставочные залы, библиотека. Учли и помещения для проведения мастер-классов по рисованию, фото-, видео и др. То есть, во дворце, который смогут посещать более тысячи детей в день, создадут все условия, - сказал о масштабности проекта Улугбек Тналиев.



Он отметил, что аналогичный дворец школьников планируется построить в Жанаозене.



- Школьников в нашем регионе становится всё больше. По сравнению с прошлым учебным годом количество учащихся увеличилось на 8 тысяч, по расчетам, в ближайшие 5 лет их станет больше на 51 тысячу и тогда количество школьников достигнет 207 тысяч, - пояснил заместитель акима.



По его информации, в рамках национального проекта «Комфортная школа» в регионе до 2025 года будут построены 24 школы на 46 тысяч мест. Все вопросы по выделению земельных участков и подключению к инфраструктуре решены.



- Строительство школ решит проблему трехсменного обучения. Это актуальная тема, так как сегодня в три смены в 17-ти школах обучаются 3,6 тысячи учащихся, - пояснил Тналиев.



Он также проинформировал, что в 2022 году на капитальный ремонт двух школ из областного бюджета выделено 2 млрд 600 млн тенге, ведется капитальный ремонт в ряде объектов, включая две школы в Жанаозене. А в рамках модернизации сельских школ на текущий ремонт из местного бюджета выделено 400 млн тенге. Предусмотрено строительство 21 школы в Каракиянском, Бейнеуском, Мангистауском и Мунайлинском районах.