Как будет курсировать общественный транспорт в Актау 16 декабря

Фото из архива Lada.kz

Общественный транспорт в Актау будет передвигаться до 21:00. Интервал ожидания транспорта увеличится на несколько минут.



- Интервал между автобусами «тройки» увеличится с 7-8 до 10-12 минут, «двойки» - с 10 до 12-13 минут, а «пятерки» - с 14-16 до 18-20 минут, - сообщили в акимате Актау.