Как будет курсировать общественный транспорт в Актау 16 декабря

Фото из архива Lada.kz
Общественный транспорт в Актау будет передвигаться до 21:00. Интервал ожидания транспорта увеличится на несколько минут.
- Интервал между автобусами «тройки» увеличится с 7-8 до 10-12 минут, «двойки» - с 10 до 12-13 минут, а «пятерки» - с 14-16 до 18-20 минут, - сообщили в акимате Актау.
- Интервал между автобусами «тройки» увеличится с 7-8 до 10-12 минут, «двойки» - с 10 до 12-13 минут, а «пятерки» - с 14-16 до 18-20 минут, - сообщили в акимате Актау.
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