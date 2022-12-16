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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:57

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ТОО «Маңғыстау Жарық» не прекращает свою деятельность: в компании попросили не верить слухам о ликвидации компании

ТОО «Маңғыстау Жарық» не прекращает свою деятельность и дальше будет обеспечивать население Актау и Мунайлинского района электроснабжением. Об этом сообщили на предприятии.

Иллюстративное фото
Директор компании Ермек Давлетпаков рассказал, что в последнее время к ним часто поступают сообщения от потребителей о том, что якобы ТОО «Маңғыстау Жарық» прекращает свою деятельность и обслуживанием горожан будет заниматься другая энергоснабжающая компания. ТОО «Маңғыстау Жарық» просит потребителей не верить слухам.

- Будьте осторожны! В Мангистау появились энергоснабжающие организации (ЭСО), предлагающие свои услуги потребителям региона без необходимых договоров для осуществления своей деятельности по бесперебойному электроснабжению потребителей (с энергопроизводящими и энергопередающими организациями). Среди жителей региона распространяют недостоверную информацию, вводя население и предпринимателей нашего региона в заблуждение. Якобы ТОО «Маңғыстау Жарық» сменило свое наименование, или же прекращает свою деятельность и электроснабжением потребителей будет заниматься другая компания. Просим всех жителей и предпринимателей Мангистауской области не поддаваться и не верить данной ложной информации. «ТОО «Маңғыстау Жарық» продолжает свою работу и не прекращает электроснабжение своих потребителей, - сказал Ермек Давлетпаков.

Снабжением электрической энергией в регионе занимаются порядка шести энергоснабжающих организаций (ЭСО). Но только ТОО «Маңғыстау Жарық» обеспечивает электрической энергией население и жизненно важные социальные объекты города, а также юридические лица.

- Конкурентная среда позволяет остальным ЭСО обслуживать прочие юридические лица, при наличии договоров с энергопроизводящими и энергопередающими организациями. Во избежание ситуаций, в результате которых потребители могут оказаться обманутыми и возможно могут остаться без электричества, ТОО «Маңғыстау Жарық» просит требовать от других энергоснабжающих компаний наличие договоров с энергопроизводящими и энергопередающими организациями, - сообщил Ермек Давлетпаков.

Если вы столкнулись с такой ситуацией и вам требуется консультация специалистов, просим вас обратиться по следующим контактам: +7 705 748 03 03, +7 705 748 02 02.



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