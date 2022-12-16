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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:56

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В Актау прошел парад домбристов с участием 130 школьников

В Актау прошел парад домбристов «Ұлы дала мұрагерлері», где одновременно играли на домбрах 130 артистов, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото центра общественных коммуникаций
Учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы Актау провели парад домбристов в областной библиотеке имени Кабиболлы Сыдикова.

В Назарбаев Интеллектуальных школах ежегодно проводится парады домбристов «Ұлы дала мұрагерлері». Главная цель мероприятия - популяризация национальных традиций среди школьников.

Праздничное мероприятие прошло с участием 130 кюйшы из школьного ансамбля домбристов «Қос перне». Прозвучали кюи «Жастар биі», «Нар ағашы», «Балбырауын».

- Целью традиционного мероприятия является популяризация домбры среди школьников, наших национальных ценностей. Сегодня каждый ученик 7 класса Назарбаев Интеллектуальныой школы принимает участие в обязательном уроке домбры. Большинство домбристов, выступавших на сегодняшнем мероприятии, являются учениками 7-х классов, а значит, впервые держат домбру в руках и в кратчайшие сроки добиваются такого успеха,- говорит Гульсим Тажмагамбетова, руководитель домбрового кружка «Қос перне».
 
Стоит отметить, что с 2021-2022 учебного года в Назарбаев Интеллектуальных школах введен план обязательного проведения занятий домброй для учащихся 7 классов.




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В Актау прошел парад домбристов с участием 130 школьников


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