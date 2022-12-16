Фотограф из Алматы запечатлел замерзший Каспий в Актау

Обледеневшее Каспийское море на фоне заката впечатлило фотографа из Алматы Сергея.

- Несмотря на то, что я, как коренной алматинец, плохо переношу ветер, считаю Актау уютным и красивым городом. Актау в сочетании моря и неба оставляет ощущения наполненности и простора. Очень понравились местные люди – довольно-таки доброжелательные, в больших городах от такого отвыкаешь, - отметил фотожурналист.

Сергей Алексеенок рассказал, что бывал во всех областных центрах Казахстана. По его словам, в Актау очень красивые микрорайоны.

- Я бывал во всех областных центрах, но в Актау впервые приехал весной. У вас очень красивые микрорайоны. Знаете, новостройки не всегда выглядят гармонично, понравились уличные памятники. Но пальмы на набережной немного смутили, - добавил Сергей Алексеенок.

Фотограф успел побывать не только в городе, но и посетил знаменитые достопримечательности региона – плато Устюрт, долину Шаров.

- Видя эти бескрайние степи, завораживающий вид на плато Устюрт, осознаешь величие природы. Также я бывал в святых местах, познакомился с легендами и мифами края. Это очень впечатляет.