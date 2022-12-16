Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 16 Декабря
+7...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.56 KZT
  • €1 = 497.56 KZT
  • 1 RUB = 7.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 18:29

Просмотров: 156

Фотограф из Алматы запечатлел замерзший Каспий в Актау

Сергей Алексеенок - фотограф из Алматы. По его словам, обледеневший Каспий не мог не попасть в объективы его фотоаппарата.

фото: Сергей Алексеенок
Фотограф из Алматы запечатлел замерзший Каспий в Актау

Обледеневшее Каспийское море на фоне заката впечатлило фотографа из Алматы Сергея.



Фотограф из Алматы запечатлел замерзший Каспий в Актау

- Несмотря на то, что я, как коренной алматинец, плохо переношу ветер, считаю Актау уютным и красивым городом. Актау в сочетании моря и неба оставляет ощущения наполненности и простора. Очень понравились местные люди – довольно-таки доброжелательные, в больших городах от такого отвыкаешь, - отметил фотожурналист.


Фотограф из Алматы запечатлел замерзший Каспий в Актау

Сергей Алексеенок рассказал, что бывал во всех областных центрах Казахстана. По его словам, в Актау очень красивые микрорайоны.


Фотограф из Алматы запечатлел замерзший Каспий в Актау

- Я бывал во всех областных центрах, но в Актау впервые приехал весной. У вас очень красивые микрорайоны. Знаете, новостройки не всегда выглядят гармонично, понравились уличные памятники. Но пальмы на набережной немного смутили, - добавил Сергей Алексеенок.


Фотограф из Алматы запечатлел замерзший Каспий в Актау

Фотограф успел побывать не только в городе, но и посетил знаменитые достопримечательности региона – плато Устюрт, долину Шаров.


Фотограф из Алматы запечатлел замерзший Каспий в Актау

- Видя эти бескрайние степи, завораживающий вид на плато Устюрт, осознаешь величие природы. Также я бывал в святых местах, познакомился с легендами и мифами края. Это очень впечатляет.





Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика