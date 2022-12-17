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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:59

Просмотров: 404

Экологи встретятся с жителями Актау

Встречу с населением проведут специалисты Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Фото автора
Встреча пройдет 24 декабря в онлайн-формате на официальной странице ведомства и акимата Мангистауской области в социальной сети Facebook и Youtube.

Экологи просят принять активное участие и задать интересующие вопросы.

Ваши вопросы и предложения вы можете задать на встрече, либо направить, используя следующие каналы связи: на WhatsApp номер: 8(708) 132 78 66 и на электронный адрес: surak@ecogeo.gov.kz.

Для записи на встречу просим обращаться по номеру: 8 (708)132 78 66.



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Комментарии ( 1 )

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 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 13:54
Вот вопрос к экологам:
Ботанический сад, которому в этом году 50 лет с начала фактической деятельности, является "особо охраняемой природной территорией Республиканского значения".
Как с этим вяжется постоянные стройки на территории сада и планы по строительству к 2023 году на этой же территории подстанции?

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