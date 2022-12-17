Экологи встретятся с жителями Актау

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Встреча пройдет 24 декабря в онлайн-формате на официальной странице ведомства и акимата Мангистауской области в социальной сети Facebook и Youtube.



Экологи просят принять активное участие и задать интересующие вопросы.



Ваши вопросы и предложения вы можете задать на встрече, либо направить, используя следующие каналы связи: на WhatsApp номер: 8(708) 132 78 66 и на электронный адрес: surak@ecogeo.gov.kz.



Для записи на встречу просим обращаться по номеру: 8 (708)132 78 66.