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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:11

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Осужденные делают пластиковые окна близ Актау

Осужденные изготавливают пластиковые окна в новые многоэтажные дома в Актау.

Осужденный за работой
В учреждении №43 департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области ведётся работа по обеспечению труда осужденных, созданию новых рабочих мест, привлечению предпринимателей на производственную территорию. Так как учреждение минимальной безопасности, то осужденные имеют право работать на предприятиях, расположенных за пределами учреждения.

На договорной основе ТОО «Mangistau eco plus», которое расположено рядом с учреждением №43, производит пластиковые окна, двери и москитные сетки. Некоторые осужденные начали работать здесь.

Осужденные делают пластиковые окна близ Актау


Организация получила новый заказ, и сейчас осужденные изготавливают окна в новые многоэтажные дома в Актау.

В целом, трудоустроенным осужденным предоставлен необходимый инвентарь, одежда. Для предотвращения производственного травматизма и его предупреждения инспекторы ежедневно проводят с ними инструктаж по правилам безопасности.

Осужденные делают пластиковые окна близ Актау


В настоящее время готовятся документы по трудоустройству ещё нескольких отбывающих наказание.

Осужденные делают пластиковые окна близ Актау



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