Осужденные делают пластиковые окна близ Актау

В учреждении №43 департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области ведётся работа по обеспечению труда осужденных, созданию новых рабочих мест, привлечению предпринимателей на производственную территорию. Так как учреждение минимальной безопасности, то осужденные имеют право работать на предприятиях, расположенных за пределами учреждения.На договорной основе ТОО «Mangistau eco plus», которое расположено рядом с учреждением №43, производит пластиковые окна, двери и москитные сетки. Некоторые осужденные начали работать здесь.Организация получила новый заказ, и сейчас осужденные изготавливают окна в новые многоэтажные дома в Актау.В целом, трудоустроенным осужденным предоставлен необходимый инвентарь, одежда. Для предотвращения производственного травматизма и его предупреждения инспекторы ежедневно проводят с ними инструктаж по правилам безопасности.В настоящее время готовятся документы по трудоустройству ещё нескольких отбывающих наказание.