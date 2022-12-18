Насколько подорожали амбулаторные услуги в Мангистау

По данным проекта по мониторингу экономики Казахстана в формате рэнкингов, в третьем квартале 2022 года услуги в области здравоохранения в денежном выражении составили 636 миллиардов тенге. Это практически столько же, сколько и в аналогичном периоде прошлого года.В региональном разрезе наибольший объём услуг пришёлся на Алматы: 139,7 миллиардов тенге. В тройку лидирующих регионов также вошли столица (98 миллиардов тенге) и Карагандинская область (37,3 миллиардов тенге). Наименьший объём услуг наблюдался в новообразованной Улытауской области (3,9 миллиардов тенге). В Мангистауской же области - 18,0 миллиардов тенге.По итогам ноября 2022 года амбулаторные услуги подорожали в годовой динамике на 17,8 процента. Сильнее всего рост цен ощутили жители Карагандинской области: сразу на 30,6 процента за год. Далее идет наш регион - плюс 28,1 процента и Акмолинская область - плюс 25,8 процента. Наименьшее годовое удорожание амбулаторных услуг было зафиксировано в Западно-Казахстанской - на 2,4 процента за год, Алматинской - на 8,8 процента и Актюбинской - на 9,6 процента областях.