Изношенность ТЭЦ-2 на «МАЭК» составила больше 76 процентов

Иллюстративное фото из архива lada.kz
На заседании Правительства Республики Казахстан министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал о проведенной министерством ревизии состояния тепловых электрических станций и сетей страны.
На сегодня в стране функционирует всего 37 теплоэлектроцентралей, из них в красную зону вошли 19 ТЭЦ, в желтую – 11 и в зеленую – 7 ТЭЦ.
В красной зоне оказалась ТЭЦ-2 на «МАЭКе» - изношенность оборудования которой составила 76,4 процента.
ТЭЦ-1 энергокомбината в Мангистау вошла в желтую зону риска – ее изношенность составила 70,9 процента.
Средний износ оборудования ТЭЦ составляет 66 процента, при этом износ ТЭЦ в Уральске, Степногорске, Таразе, Кызылорде и Кентау превышает 80 процентов. Средний возраст ТЭЦ страны составляет 61 год, из них около 76 процентов отработало более 50 лет. Количество аварийных отключений на электростанциях по итогам 2021 года вырос на 5 процентов по сравнению с 2020 годом.
- Для минимизации рисков при прохождении следующего отопительного сезона для ТЭЦ, находящихся в красной зоне, был определен объем проведения капитальных ремонтов основного оборудования, реконструкции, модернизации 98 котлов, 54 турбин. По проведенным предварительным расчетам в рамках бенчмаркинга, для выполнения перечисленных работ необходимо финансирование в объеме 182 миллиардов тенге, срок реализации – 2023 год. Денежные же средства, предусмотренные для ремонта энергопроизводящих организаций с учетом утвержденных тарифов на электрическую и тепловую энергию составляют 93 миллиарда тенге, - заявил министр энергетики РК.
Напомним, ранее сообщалось, что Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление правительства о передаче ста процентов активов Мангистауского атомного энергетического комбината в собственность акимата Мангистауской области.
Михаил Одинцов
На сегодня в стране функционирует всего 37 теплоэлектроцентралей, из них в красную зону вошли 19 ТЭЦ, в желтую – 11 и в зеленую – 7 ТЭЦ.
В красной зоне оказалась ТЭЦ-2 на «МАЭКе» - изношенность оборудования которой составила 76,4 процента.
ТЭЦ-1 энергокомбината в Мангистау вошла в желтую зону риска – ее изношенность составила 70,9 процента.
Изображение с сайта Tengrinews.kz
Средний износ оборудования ТЭЦ составляет 66 процента, при этом износ ТЭЦ в Уральске, Степногорске, Таразе, Кызылорде и Кентау превышает 80 процентов. Средний возраст ТЭЦ страны составляет 61 год, из них около 76 процентов отработало более 50 лет. Количество аварийных отключений на электростанциях по итогам 2021 года вырос на 5 процентов по сравнению с 2020 годом.
- Для минимизации рисков при прохождении следующего отопительного сезона для ТЭЦ, находящихся в красной зоне, был определен объем проведения капитальных ремонтов основного оборудования, реконструкции, модернизации 98 котлов, 54 турбин. По проведенным предварительным расчетам в рамках бенчмаркинга, для выполнения перечисленных работ необходимо финансирование в объеме 182 миллиардов тенге, срок реализации – 2023 год. Денежные же средства, предусмотренные для ремонта энергопроизводящих организаций с учетом утвержденных тарифов на электрическую и тепловую энергию составляют 93 миллиарда тенге, - заявил министр энергетики РК.
Напомним, ранее сообщалось, что Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление правительства о передаче ста процентов активов Мангистауского атомного энергетического комбината в собственность акимата Мангистауской области.
Михаил Одинцов
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