Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 20 Декабря
+7...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.56 KZT
  • €1 = 497.56 KZT
  • 1 RUB = 7.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 10:38

Просмотров: 27

Изношенность ТЭЦ-2 на «МАЭК» составила больше 76 процентов

Министерство энергетики Республики Казахстан провело анализ по техническому состоянию теплоэлектроцентралей в стране. В красную зону риска вошли 19 ТЭЦ, среди которых одна из теплоцентралей товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК». Об этом сообщается на сайте министерства.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
На заседании Правительства Республики Казахстан министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал о проведенной министерством ревизии состояния тепловых электрических станций и сетей страны.

На сегодня в стране функционирует всего 37 теплоэлектроцентралей, из них в красную зону вошли 19 ТЭЦ, в желтую – 11 и в зеленую – 7 ТЭЦ.

В красной зоне оказалась ТЭЦ-2 на «МАЭКе» - изношенность оборудования которой составила 76,4 процента.

ТЭЦ-1 энергокомбината в Мангистау вошла в желтую зону риска – ее изношенность составила 70,9 процента.

Изношенность ТЭЦ-2 на «МАЭК» составила больше 76 процентов

Изображение с сайта Tengrinews.kz


Средний износ оборудования ТЭЦ составляет 66 процента, при этом износ ТЭЦ в Уральске, Степногорске, Таразе, Кызылорде и Кентау превышает 80 процентов. Средний возраст ТЭЦ страны составляет 61 год, из них около 76 процентов отработало более 50 лет. Количество аварийных отключений на электростанциях по итогам 2021 года вырос на 5 процентов по сравнению с 2020 годом.

- Для минимизации рисков при прохождении следующего отопительного сезона для ТЭЦ, находящихся в красной зоне, был определен объем проведения капитальных ремонтов основного оборудования, реконструкции, модернизации 98 котлов, 54 турбин. По проведенным предварительным расчетам в рамках бенчмаркинга, для выполнения перечисленных работ необходимо финансирование в объеме 182 миллиардов тенге, срок реализации – 2023 год. Денежные же средства, предусмотренные для ремонта энергопроизводящих организаций с учетом утвержденных тарифов на электрическую и тепловую энергию составляют 93 миллиарда тенге, - заявил министр энергетики РК.

Напомним, ранее сообщалось, что Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление правительства о передаче ста процентов активов Мангистауского атомного энергетического комбината в собственность акимата Мангистауской области.

Михаил Одинцов



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика