В Кызылтобе строят первый в селе спортивный комплекс

Первый спортивный комплекс появится в селе Кызылтобе. Двухэтажное здание начали строить в апреле этого года и обещали закончить строительство через год.- На первом этаже комплекса предусмотрены залы для секционных видов спорта, фитнеса, борьбы и бокса. Второй этаж рассчитан на командные виды спорта. Здесь будут расположены четыре небольших зала для волейбола и баскетбола, - рассказали в пресс-службе акима Мунайлинского района.В спортивном комплексе площадью 2560 квадратных метров одновременно смогут заниматься до 500 человек.- Я родился и вырос на станции Мангышлак. В нашем детстве таких спортивных комплексов на станции не было. Поэтому, как когда мы учились в школе, да и после поступления в вуз мы ездили в спортивные школы города. У молодежи кызылтобинского сельского округа с момента создания села не было ни одного спортивного комплекса. Пять-шесть лет назад перед детским садом было пустующее место. Пришла идея взять эту землю, чтобы сельская молодежь занималась спортом, добилась успехов, а также было место, где люди могли бы отдохнуть после работы, - рассказал ответственный за строительные работы, индивидуальный предприниматель Беккали Нарынов.