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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:58

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В Кызылтобе строят первый в селе спортивный комплекс

Двухэтажный спортивный комплекс в селе Кызылтобе Мунайлинского района планируют достроить в апреле следующего года. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акима района.

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций региона
Первый спортивный комплекс появится в селе Кызылтобе. Двухэтажное здание начали строить в апреле этого года и обещали закончить строительство через год.

- На первом этаже комплекса предусмотрены залы для секционных видов спорта, фитнеса, борьбы и бокса. Второй этаж рассчитан на командные виды спорта. Здесь будут расположены четыре небольших зала для волейбола и баскетбола, - рассказали в пресс-службе акима Мунайлинского района.

В спортивном комплексе площадью 2560 квадратных метров одновременно смогут заниматься до 500 человек.

В Кызылтобе строят первый в селе спортивный комплекс


- Я родился и вырос на станции Мангышлак. В нашем детстве таких спортивных комплексов на станции не было. Поэтому, как когда мы учились в школе, да и после поступления в вуз мы ездили в спортивные школы города. У молодежи кызылтобинского сельского округа с момента создания села не было ни одного спортивного комплекса. Пять-шесть лет назад перед детским садом было пустующее место. Пришла идея взять эту землю, чтобы сельская молодежь занималась спортом, добилась успехов, а также было место, где люди могли бы отдохнуть после работы, - рассказал ответственный за строительные работы, индивидуальный предприниматель Беккали Нарынов.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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Adilz (Посетители) Сегодня, 16:29
Это круто что ИП-шники способствуют развитию молодежи. Только один вопрос: почему такие ИП-шники, которые строят спорткомплексы, рестораны и магазины, бывшие чиновники. И в этот раз так же: ИП-шник Беккали Нарынов ранее был акимом села Атамекен
 
 

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