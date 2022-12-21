Жители 15 микрорайона Актау пожаловались на неогороженную стройку

Неогороженная территория с котлованом возмутила жителей 15 микрорайона Актау. По словам жильцов из близлежащих домов, в таком состоянии объект находится с весны.- Неоднократно писали в чат акимата. Сообщения удаляют. Либо реакции нет, либо говорят о каком-то запросе. На стройке этой провода торчат, забора нет. Рядом жилые дома, дети бегают. Ладно бы огородили сразу, а то непонятно, зачем тянут. Одно равнодушие что от властей, что от застройщиков, - сетуют местные жители.В городской администрации сообщили, что собственнику территории дали устное предупреждение об установке ограждения. Тот, в свою очередь, обязался в скором порядке установить ограждение.- Владелец не ставил забор, так как должны были перенести канализационный кабель от колодца возле дома №3 для дальнейшего строительства жилого дома. Сегодня получили технические документы, теперь будут переносить кабель, - пояснили в акимате.