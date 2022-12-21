В Мангистау планируют разработать специальную программу развития рыбного хозяйства

Для эффективного использования потенциала Каспийского моря необходимо применение новейших методов в кормопроизводстве. О том, что может помочь развитию рыбной отрасли в Казахстане, обсудили руководители крупных рыбоводных предприятий на первой межрегиональной встрече по обмену опытом. Мероприятие состоялось по инициативе акимата Мангистауской области в Актау 20 декабря.Во встрече приняли участие также руководитель управления развития аквакультуры комитета рыбного хозяйства Министерства экологии Мирас Габбасов, предприниматели из Атырауской, Карагандинской, Туркестанской, Алматинской, Мангистауской областей, акимы районов, руководители государственных органов.Участники мероприятия отметили, что рыбное хозяйство является одной из важных сфер в экономике, как база экономического роста и обеспечения занятости населения. По оценке экспертов, рыбное хозяйство имеет большой потенциал для дальнейшего развития. Однако есть ряд тормозящих процесс проблем, говорят эксперты отрасли рыбного хозяйства.Предприниматели региона отметили нехватку специальных морозильных складов для хранения рыбы, а также дефицит квалифицированных специалистов.- Помимо нехватки кадров, следует обсудить также ситуацию с рыбным кормом, производимым в нашей стране. К сожалению, из-за его низкого качества, мы вынуждены покупать корм за рубежом, что в итоге влияет на итоговую стоимость продукции, - рассказала предприниматель Турсунгуль Жакипова.По словам руководителя управления развития аквакультуры комитета рыбного хозяйства Министерства экологии Мираса Габбасова, действующая программа развития рыбной отрасли должна увеличить в стране производство и потребление рыбы.- Утвержден типовой договор для ведения рыбоводства и установлен конкретный срок заключения данного договора – 49 лет. Ранее срок заключения договора варьировался от 5 до 49 лет, что не способствовало привлечению долгосрочных инвестиций, – пояснил Мирас Габбасов.Глава региона Нурлан Ногаев отметил, что в межрегиональном обмене опытом должна учитываться специфика каждой области.- В апреле прошлого года правительством была принята программа развития рыбного хозяйства, в регионе до 2030 года планируется увеличить объем выращиваемой рыбы на 100 тысяч тонн. Общение и обмен опытом с субъектами бизнеса, обладающими необходимыми компетенциями, знаниями, опытом по рыболовству, разведению и переработке, должно положительно сказаться на перспективах развития рыбной отрасли. Встреча должна иметь практический результат, - сказал Нурлан Ногаев.По итогам совещания комитету рыбного хозяйства выдвинули ряд предложений. В Мангистау планируется разработать специальную программу по развитию рыбного хозяйства.