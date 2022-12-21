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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:36

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В Актау пройдет благотворительная ярмарка «Garage sale»

В эту субботу, 24 декабря, в Актау состоится благотворительное мероприятие «Garage sale». Принять участие в ярмарке сможет любой житель региона. Об этом сообщает украинский этнокультурный центр имени Тараса Шевченко.

Иллюстративное фото
Ярмарку «Garage sale» организует украинский этнокультурный центр имени Тараса Шевченко при поддержке общественного фонда «Согласие».

В Актау пройдет благотворительная ярмарка «Garage sale»


- Участие в нашей ярмарке бесплатное, но мы очень надеемся на то, что в финале своих торгов вы подарите организаторам частичку заработанного! Ведь наша ярмарка - благотворительная, и все заработанное нами пойдет в общественный фонд «Согласие» на нужды малоимущих. «Garage sale» - это не простая барахолка! Это целый праздник, - сообщает украинский этнокультурный центр имени Тараса Шевченко.

На ярмарке любой может продать свою одежду, аксессуары, книги или предметы декора, которыми уже не пользуется. Обязательно они должны оставаться в хорошем состоянии и стоить значительно дешевле.

- Цель наша проста и благородна - дать одним людям возможность освободить место от того, что им уже не нужно, а другим осознанно, и я это подчёркиваю, приобрести что-то, не участвуя при этом в грехе человечества последних лет - чрезмерном производстве. Мы купим что-то нужное, а экология и планета при этом не пострадают. Кроме того, это способ приобрести новых знакомых в среде единомышленников. А это очень вдохновляет. Здесь вы узнаете то новое, что позволит вам сделать жизнь ещё экологичнее – эко лекции так же входят в программу. Участие - абсолютно бесплатное. И самое важное! Те средства, которые участники пожелают выделить организаторам ярмарки, пойдут на устройство новогоднего вечера в доме престарелых и на новогодние подарки детям из малоимущих семей. Давайте делать добро, - отметили организаторы ярмарки.

Ярмарка пройдёт в эту субботу, 24 декабря, с 10:00 до 17:00 в здании Ассамблеи народа Казахстана в 34 микрорайоне.



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