В Актау пройдет благотворительная ярмарка «Garage sale»

Иллюстративное фото
Ярмарку «Garage sale» организует украинский этнокультурный центр имени Тараса Шевченко при поддержке общественного фонда «Согласие».
- Участие в нашей ярмарке бесплатное, но мы очень надеемся на то, что в финале своих торгов вы подарите организаторам частичку заработанного! Ведь наша ярмарка - благотворительная, и все заработанное нами пойдет в общественный фонд «Согласие» на нужды малоимущих. «Garage sale» - это не простая барахолка! Это целый праздник, - сообщает украинский этнокультурный центр имени Тараса Шевченко.
На ярмарке любой может продать свою одежду, аксессуары, книги или предметы декора, которыми уже не пользуется. Обязательно они должны оставаться в хорошем состоянии и стоить значительно дешевле.
- Цель наша проста и благородна - дать одним людям возможность освободить место от того, что им уже не нужно, а другим осознанно, и я это подчёркиваю, приобрести что-то, не участвуя при этом в грехе человечества последних лет - чрезмерном производстве. Мы купим что-то нужное, а экология и планета при этом не пострадают. Кроме того, это способ приобрести новых знакомых в среде единомышленников. А это очень вдохновляет. Здесь вы узнаете то новое, что позволит вам сделать жизнь ещё экологичнее – эко лекции так же входят в программу. Участие - абсолютно бесплатное. И самое важное! Те средства, которые участники пожелают выделить организаторам ярмарки, пойдут на устройство новогоднего вечера в доме престарелых и на новогодние подарки детям из малоимущих семей. Давайте делать добро, - отметили организаторы ярмарки.
Ярмарка пройдёт в эту субботу, 24 декабря, с 10:00 до 17:00 в здании Ассамблеи народа Казахстана в 34 микрорайоне.
- Участие в нашей ярмарке бесплатное, но мы очень надеемся на то, что в финале своих торгов вы подарите организаторам частичку заработанного! Ведь наша ярмарка - благотворительная, и все заработанное нами пойдет в общественный фонд «Согласие» на нужды малоимущих. «Garage sale» - это не простая барахолка! Это целый праздник, - сообщает украинский этнокультурный центр имени Тараса Шевченко.
На ярмарке любой может продать свою одежду, аксессуары, книги или предметы декора, которыми уже не пользуется. Обязательно они должны оставаться в хорошем состоянии и стоить значительно дешевле.
- Цель наша проста и благородна - дать одним людям возможность освободить место от того, что им уже не нужно, а другим осознанно, и я это подчёркиваю, приобрести что-то, не участвуя при этом в грехе человечества последних лет - чрезмерном производстве. Мы купим что-то нужное, а экология и планета при этом не пострадают. Кроме того, это способ приобрести новых знакомых в среде единомышленников. А это очень вдохновляет. Здесь вы узнаете то новое, что позволит вам сделать жизнь ещё экологичнее – эко лекции так же входят в программу. Участие - абсолютно бесплатное. И самое важное! Те средства, которые участники пожелают выделить организаторам ярмарки, пойдут на устройство новогоднего вечера в доме престарелых и на новогодние подарки детям из малоимущих семей. Давайте делать добро, - отметили организаторы ярмарки.
Ярмарка пройдёт в эту субботу, 24 декабря, с 10:00 до 17:00 в здании Ассамблеи народа Казахстана в 34 микрорайоне.
Оставьте свой комментарий первым.