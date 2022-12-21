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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 14:31

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Упрощающий процедуру организации забастовок законопроект одобрен Мажилисом РК

Во втором чтении проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики по упрощению порядка разрешения трудовых споров и конфликтов» одобрены поправки по упрощению порядка разрешения трудовых споров и конфликтов. Об этом сообщается в телеграм-канале Мажилиса Республики Казахстан.

Фото из доступных источников
Законопроект, как сообщается в телеграмм-канале Мажилиса страны, упрощает процедуры организации переговоров, усиливает институт согласительных комиссий, трудовой арбитраж и роль профессиональных союзов в решении трудовых споров.

- Совершенствуется порядок формирования и деятельности согласительных комиссий. Председатель комиссии лишается решающего голоса. Сокращаются сроки создания трудового арбитража и рассмотрения им трудовых споров. Уточняются нормы по проведению часовой предупредительной забастовки с учётом ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 176 Трудового кодекса. Из Трудового кодекса исключаются нормы по приостановлению деятельности профсоюза в целях надлежащего обеспечения защиты трудовых прав работников в ходе рассмотрения трудовых споров, - говорится в сообщении.

Документ направлен на рассмотрение в сенат.

Ранее депутат Екатерина Смышляева отметила, что необходимость разработки такого законопроекта появилась из-за роста количества проводимых в стране с начала года акций и забастовок рабочих. По ее словам, большая часть инцидентов происходит, минуя этап переговоров, в результате все они признаются незаконными, а проблемы работников так и не решаются.

- Законопроектом закрепляется обязанность работодателя предоставлять помещение для собраний. Их организация станет проще и доступнее. Решение о проведении забастовки можно будет принимать не 2/3, а простым большинством, при этом также сокращается кворум конференции. Вводится понятие «часовая предупредительная забастовка», - сообщила 7 декабря 2022 года Екатерина Смышляева, перечислив нормы, предусматривающие упрощение процедуры организации забастовок.

Депутат отмечала, что если на предприятии есть профессиональный союз и выборный представитель работника одновременно, для принятия решения о забастовке создается единый орган. Также законопроектом предусмотрено введение в состав трудового арбитража представителей трехсторонних комиссий, что позволит активизировать работу этого института.



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