Упрощающий процедуру организации забастовок законопроект одобрен Мажилисом РК

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Законопроект, как сообщается в телеграмм-канале Мажилиса страны, упрощает процедуры организации переговоров, усиливает институт согласительных комиссий, трудовой арбитраж и роль профессиональных союзов в решении трудовых споров.
- Совершенствуется порядок формирования и деятельности согласительных комиссий. Председатель комиссии лишается решающего голоса. Сокращаются сроки создания трудового арбитража и рассмотрения им трудовых споров. Уточняются нормы по проведению часовой предупредительной забастовки с учётом ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 176 Трудового кодекса. Из Трудового кодекса исключаются нормы по приостановлению деятельности профсоюза в целях надлежащего обеспечения защиты трудовых прав работников в ходе рассмотрения трудовых споров, - говорится в сообщении.
Документ направлен на рассмотрение в сенат.
Ранее депутат Екатерина Смышляева отметила, что необходимость разработки такого законопроекта появилась из-за роста количества проводимых в стране с начала года акций и забастовок рабочих. По ее словам, большая часть инцидентов происходит, минуя этап переговоров, в результате все они признаются незаконными, а проблемы работников так и не решаются.
- Законопроектом закрепляется обязанность работодателя предоставлять помещение для собраний. Их организация станет проще и доступнее. Решение о проведении забастовки можно будет принимать не 2/3, а простым большинством, при этом также сокращается кворум конференции. Вводится понятие «часовая предупредительная забастовка», - сообщила 7 декабря 2022 года Екатерина Смышляева, перечислив нормы, предусматривающие упрощение процедуры организации забастовок.
Депутат отмечала, что если на предприятии есть профессиональный союз и выборный представитель работника одновременно, для принятия решения о забастовке создается единый орган. Также законопроектом предусмотрено введение в состав трудового арбитража представителей трехсторонних комиссий, что позволит активизировать работу этого института.
- Совершенствуется порядок формирования и деятельности согласительных комиссий. Председатель комиссии лишается решающего голоса. Сокращаются сроки создания трудового арбитража и рассмотрения им трудовых споров. Уточняются нормы по проведению часовой предупредительной забастовки с учётом ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 176 Трудового кодекса. Из Трудового кодекса исключаются нормы по приостановлению деятельности профсоюза в целях надлежащего обеспечения защиты трудовых прав работников в ходе рассмотрения трудовых споров, - говорится в сообщении.
Документ направлен на рассмотрение в сенат.
Ранее депутат Екатерина Смышляева отметила, что необходимость разработки такого законопроекта появилась из-за роста количества проводимых в стране с начала года акций и забастовок рабочих. По ее словам, большая часть инцидентов происходит, минуя этап переговоров, в результате все они признаются незаконными, а проблемы работников так и не решаются.
- Законопроектом закрепляется обязанность работодателя предоставлять помещение для собраний. Их организация станет проще и доступнее. Решение о проведении забастовки можно будет принимать не 2/3, а простым большинством, при этом также сокращается кворум конференции. Вводится понятие «часовая предупредительная забастовка», - сообщила 7 декабря 2022 года Екатерина Смышляева, перечислив нормы, предусматривающие упрощение процедуры организации забастовок.
Депутат отмечала, что если на предприятии есть профессиональный союз и выборный представитель работника одновременно, для принятия решения о забастовке создается единый орган. Также законопроектом предусмотрено введение в состав трудового арбитража представителей трехсторонних комиссий, что позволит активизировать работу этого института.
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