Школа пациентов: в Актау пройдут бесплатные занятия для женщин

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В субботу, 24 декабря, в медицинском центре «Талмас Медикус» пройдет бесплатный семинар для женщин.



- Женщинам расскажут про лактацию - кормление грудью, про возможные риски и осложнения при кормлении грудью и борьбе с ними. Также женщины узнают про заболевания молочной железы, риски развития рака молочной железы и многое другое, - рассказали организаторы мероприятия.



Занятия будет проводить онколог-хирург, онколог-маммолог, хирург-проктолог, главврач медицинского центра «Талмас Медикус» Махамбетов Алпамыс-Батыр Жанабаевич.



Посетить семинар сможет любой желающий, предварительно записавшись. Семинар пройдет 24 декабря в 11:00 по адресу: медицинский центр «Талмас Медикус», 23 микрорайон, 15 дом, возле бизнес-центра «Асем».



Запись по телефонам: +77026370307 и +77002539474.