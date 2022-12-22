Ни один из представленных логотипов к 60-летию Актау не понравился комиссии

Фото предоставлено пресс-службой акима Актау

Акимат Актау 13 декабря объявил конкурс на разработку лучшего логотипа в честь 60-летнего юбилея города. Вчера, 21 декабря, прошло заседание экспертной комиссии, на которой должны были определить победителя конкурса. Ни одна из работ девяти претендентов не понравилась членам комиссии.



- В результате обсуждения комиссией мы пришли к выводу, что представленные образцы не вызывают интереса, авторами не полностью соблюдены правила конкурса. Логотип посвящён 60-летию города, поэтому необходимо акцентировать своё внимание на этом. Думаем, если авторы в своих работах будут использовать красивые места города и саму идею юбилея, то получится хороший результат, - рассказал художник Мурат Тулеубаев, один из членов комиссии.



В состав комиссии вошли заместитель акима Актау Абылкаир Байпаков и руководитель городского отдела внутренней политики и развития языков Гульмира Балгожаева, представитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Актау, художник Мурат Тулеубаев, директор товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Медиана» Омирбек Курбанбаев, директор неправительственной организации (НПО) «Эко Мангистау» Кирилл Осин, представитель Актауского городского маслихата, депутат Шамрад Телеубаев, директор строительной компании «ESG Company» Данияр Саидыбаев и директор ТОО «Deluxe Design» Алтынай Куншигарова.



По итогам заседания комиссии приняли решение о повторном объявлении конкурса.



- В январе будут внесены изменения в правила конкурса, - подытожили в акимате города.



Михаил Одинцов