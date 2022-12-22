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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:37

Просмотров: 2095

Ни один из представленных логотипов к 60-летию Актау не понравился комиссии

На заседании экспертной комиссии по определению лучшего логотипа, посвящённого 60-летнему юбилею Актау, девять претендентов представили свои работы. Однако у комиссии ни один из логотипов не вызвал интерес. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Фото предоставлено пресс-службой акима Актау
Акимат Актау 13 декабря объявил конкурс на разработку лучшего логотипа в честь 60-летнего юбилея города. Вчера, 21 декабря, прошло заседание экспертной комиссии, на которой должны были определить победителя конкурса. Ни одна из работ девяти претендентов не понравилась членам комиссии.

- В результате обсуждения комиссией мы пришли к выводу, что представленные образцы не вызывают интереса, авторами не полностью соблюдены правила конкурса. Логотип посвящён 60-летию города, поэтому необходимо акцентировать своё внимание на этом. Думаем, если авторы в своих работах будут использовать красивые места города и саму идею юбилея, то получится хороший результат, - рассказал художник Мурат Тулеубаев, один из членов комиссии.

В состав комиссии вошли заместитель акима Актау Абылкаир Байпаков и руководитель городского отдела внутренней политики и развития языков Гульмира Балгожаева, представитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Актау, художник Мурат Тулеубаев, директор товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Медиана» Омирбек Курбанбаев, директор неправительственной организации (НПО) «Эко Мангистау» Кирилл Осин, представитель Актауского городского маслихата, депутат Шамрад Телеубаев, директор строительной компании «ESG Company» Данияр Саидыбаев и директор ТОО «Deluxe Design» Алтынай Куншигарова.

По итогам заседания комиссии приняли решение о повторном объявлении конкурса.

- В январе будут внесены изменения в правила конкурса, - подытожили в акимате города.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 5 )

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Альфарий (Посетители) Сегодня, 15:57
Право выбора должно быть за жителями города, а не за комиссией.
 
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  • Космос
  • babe
  • AHI
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 13:22
А дать проголосовать жителям города Актау не судьба? Почему у нас такие вопросы решаются какой то кучкой людей. Итак назначенцы акимы, дайте людям хоть в таких вопросах участвовать.

Я понимаю там бы комиссия была из известных и авторитетных людей, из всех членов только Осин наверное на слуху. Остальные ни о чем.
 
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  • ЁмоЁ
  • babe
  • Альфарий
 Космос (Посетители) Сегодня, 12:51
Думаю, что подобные конкурсы, должны проводиться открыто с учетом мнения горожан общественным голосованием, благо интернет обеспечивает доступность. Пусть горожане решают, что им нравится, чей проект лучше ;)
 
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  • Космос
  • ЁмоЁ
  • babe
 Ingul (Посетители) Сегодня, 12:39
Зачем придумывать новый логотип, если есть давно существующий.
Это похоже на смену пола.
То, что не утвердили новый логотип, говорит о том, что ничего хорошего не создали, чем можно было бы гордиться.
 
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  • Empro
  • mongoloid1971
  • babe
  • Альфарий
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 12:06
Эскиза с пластиковыми тюльпанами не было?

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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