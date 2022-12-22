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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 18:32

Просмотров: 536

Сбор за первичную регистрацию иностранных автомобилей не превысит 200 тысяч тенге

Парламент Казахстана уже принял первые поправки в Налоговый кодекс, в частности, установление ставки сбора за первичную регистрацию автомобилей, попадающих под легализацию, в размере 200 тысяч тенге. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта photos-kl.kcdn.kz
Президент Казахстана объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября этого года. Легализовать автомобиль можно будет с 1 января 2023 года.

Высший представительный орган Республики Казахстан уже принял поправки в Налоговый кодекс, в рамках которых сбор за первичную регистрацию автомобилей, ввезенных из-за рубежа, составит 200 тысяч тенге.

Одновременно в рамках второго законопроекта вносятся поправки в Экологический кодекс, в части отмены утилизационного платежа для вышеуказанных автомобилей.

- Основной платёж – это сбор за первичную регистрацию, который составит 200 тысяч тенге. К остальным платежам относятся пошлины за свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт) и государственный номер: за них необходимо будет уплатить еще 13 171 тенге - с 1 января 2023 года сумма платежа за госномер и техпаспорт незначительно изменится, так как пошлины рассчитываются в зависимости от МРП, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Заявление на легализацию можно будет подать через портал «Электронного правительства» или путём личного обращения в Специализированный центр обслуживания населения.

- После проверки представленных документов и транспортного средства по базам розыска автомобиль предоставляется на пункт осмотра при СпецЦОНе для сверки номерных агрегатов. После утверждения регистрации владельцу автомобиля будет выдан казахстанский техпаспорт и госномер, - добавили в пресс-службе департамента.

Call-center Управления административной полиции ДП Мангистауской области: 8 (7292) 47 45 69.

Время работы: с 09:00 до 18:00 часов.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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 бобер (Посетители) Сегодня, 20:09
Браво правительству! Кинули всех своих законопослушных граждан, коих большинство. И не надо здесь разглагольствовать на тему мол за последние копейки мусор из России и Армении выгребли. Все прекрасно знали на какой риск идут с такой покупкой.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
 

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