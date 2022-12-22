Сбор за первичную регистрацию иностранных автомобилей не превысит 200 тысяч тенге

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Президент Казахстана объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября этого года. Легализовать автомобиль можно будет с 1 января 2023 года.



Высший представительный орган Республики Казахстан уже принял поправки в Налоговый кодекс, в рамках которых сбор за первичную регистрацию автомобилей, ввезенных из-за рубежа, составит 200 тысяч тенге.



Одновременно в рамках второго законопроекта вносятся поправки в Экологический кодекс, в части отмены утилизационного платежа для вышеуказанных автомобилей.



- Основной платёж – это сбор за первичную регистрацию, который составит 200 тысяч тенге. К остальным платежам относятся пошлины за свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт) и государственный номер: за них необходимо будет уплатить еще 13 171 тенге - с 1 января 2023 года сумма платежа за госномер и техпаспорт незначительно изменится, так как пошлины рассчитываются в зависимости от МРП, - пояснили в пресс-службе ведомства.



Заявление на легализацию можно будет подать через портал «Электронного правительства» или путём личного обращения в Специализированный центр обслуживания населения.



- После проверки представленных документов и транспортного средства по базам розыска автомобиль предоставляется на пункт осмотра при СпецЦОНе для сверки номерных агрегатов. После утверждения регистрации владельцу автомобиля будет выдан казахстанский техпаспорт и госномер, - добавили в пресс-службе департамента.



Call-center Управления административной полиции ДП Мангистауской области: 8 (7292) 47 45 69.



Время работы: с 09:00 до 18:00 часов.



Михаил Одинцов