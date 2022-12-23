Приглашённым на Президентскую ёлку детям в Актау вручат по 100 тысяч тенге и сладости

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций региона

Президентская ёлка для детей пройдёт 25 декабря в 10:00 в торжественном зале «Grand Nur Plaza» в Актау.



Айжаксы Туржанова рассказала, что на мероприятии от имени президента Республики Казахстан всем детям будут вручены сертификаты на 100 тысяч тенге и сладости. Ребята также получат книги и поздравительные открытки.



- Для детей ещё организуют экскурсии по областному историко-краеведческому музею имени Абиша Кекильбаева и универсальной библиотеке имени Кабиболлы Сыдиыкова. А под занавес мероприятия для юных участников торжества накроют праздничный стол, - отметила представитель областного управления образования.



Айжаксы Туржанова уточнила, что участвовать в Президентской ёлке будут дети из малообеспеченных, многодетных семей в возрасте от девяти до 13 лет и сироты, оставшиеся без попечения родителей. Также приглашены одарённые ученики и отличники.



Она подчеркнула, что в целях обеспечения безопасности детей во время экскурсий и новогодних праздников ответственными органами проведена подготовительная работа, закреплены сотрудники.



- Президентская ёлка состоится 25 декабря в 10:00 в торжественном зале «Grand Nur Plaza», - отметила Айжаксы Туржанова.



В акимате добавили, что в районах и городах области новогодние ёлки акимов состоятся с 26 по 29 декабря.



Михаил Одинцов