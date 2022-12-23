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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 06:44

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Приглашённым на Президентскую ёлку детям в Актау вручат по 100 тысяч тенге и сладости

На Президентскую ёлку в Актау приглашены 250 детей, в том числе сироты и ученики с высокой успеваемостью в школе. Мероприятие состоится 25 декабря, сообщает Центр общественных коммуникаций области со ссылкой на Айжаксы Туржанову, заместителя руководителя управления образования Мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций региона
Президентская ёлка для детей пройдёт 25 декабря в 10:00 в торжественном зале «Grand Nur Plaza» в Актау.

Айжаксы Туржанова рассказала, что на мероприятии от имени президента Республики Казахстан всем детям будут вручены сертификаты на 100 тысяч тенге и сладости. Ребята также получат книги и поздравительные открытки.

- Для детей ещё организуют экскурсии по областному историко-краеведческому музею имени Абиша Кекильбаева и универсальной библиотеке имени Кабиболлы Сыдиыкова. А под занавес мероприятия для юных участников торжества накроют праздничный стол, - отметила представитель областного управления образования.

Айжаксы Туржанова уточнила, что участвовать в Президентской ёлке будут дети из малообеспеченных, многодетных семей в возрасте от девяти до 13 лет и сироты, оставшиеся без попечения родителей. Также приглашены одарённые ученики и отличники.

Она подчеркнула, что в целях обеспечения безопасности детей во время экскурсий и новогодних праздников ответственными органами проведена подготовительная работа, закреплены сотрудники.

- Президентская ёлка состоится 25 декабря в 10:00 в торжественном зале «Grand Nur Plaza», - отметила Айжаксы Туржанова.

В акимате добавили, что в районах и городах области новогодние ёлки акимов состоятся с 26 по 29 декабря.

Михаил Одинцов



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