Обещал содействовать в выделении средств из бюджета на содержание футбольного клуба: депутат маслихата осуждён в Мангистау

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Как сообщает антикоррупционная служба, Ахмет Салманов в период с мая 2021 года по июль 2022 года путём мошенничества завладел денежными средствами директора ГКП на ПХВ «Футбольный клуб Каспий» в сумме 766 тысяч тенге под видом общего покровительства и содействия в выделении средств из областного бюджета на содержание футбольного клуба.
- Приговором Актауского городского суда депутат маслихата Мангистауской области Ахмет Салманов признан виновным за мошенничество с назначением наказания в виде штрафа в десятикратном размере средств, полученных мошенническим путём и с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в антикоррупционной службе региона.
Напомним, ранее стало известно, что задержан и водворён в изолятор временного содержания генеральный директор ТОО «Мунайтелеком», депутат Мангистауского областного маслихата Ахмет Салманов.
- Приговором Актауского городского суда депутат маслихата Мангистауской области Ахмет Салманов признан виновным за мошенничество с назначением наказания в виде штрафа в десятикратном размере средств, полученных мошенническим путём и с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в антикоррупционной службе региона.
Напомним, ранее стало известно, что задержан и водворён в изолятор временного содержания генеральный директор ТОО «Мунайтелеком», депутат Мангистауского областного маслихата Ахмет Салманов.
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