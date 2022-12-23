Палеонтологический музей открыли при специализированном ІТ- лицее в Актау

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций

В новом музее представлены десятки экспонатов, собранных в ходе исследовательской работы ученицы 9 класса лицея Марии Джунельбековой. Она является победителем городского и областного этапов республиканского конкурса научных проектов по общеобразовательным предметам, организованного Республиканским научно-практическим центром «Дарын».



В музее можно увидеть окаменелые останки-аммониты и белемниты в виде морских ежей, моллюсков, зубов палеогеновой акулы, фрагментов ископаемой черепахи и др.



Работу Марии Джунельбековой на тему «Палеонтологическая эволюция Мангистау» оценила руководитель проекта, учитель географии Н. Насырова. Она подчеркнула, что ученица во время работы над проектом правильно обозначила проблему, указала актуальность исследования, выдвинула гипотезу, сделала заключение. Мария, по словам руководителя проекта, проявив самостоятельность и инициативу, создала учебное пособие на основе изученного материала для использования в учебном процессе на уроках географии и биологии.



Открытие палеонтологического музея приурочено к Году детей. На мероприятие были приглашены директор Мангистауского областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кекильбаева Султанбек Кудайберген, кандидат исторических наук, докторант Удмуртского государственного университета Денис Черниенко, художники-дизайнеры, эксперты в области науки, представители сферы образования и другие.