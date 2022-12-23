Дорогу около «Мечты» в 12 микрорайоне Актау перекроют на весь день

Карта проезда

Завтра, 24 декабря, с 09:00 до 19:00 дорогу между 27 и 12 микрорайонами перекроют из-за ремонтных работ.



- Сообщаем вам, что в связи с проведением ремонтных работ на автодороге №9, между 27 и 12 микрорайонами, в районе магазина «Мечта» указанная дорога будет временно перекрыта, - сообщили в Актауском городском акимате.