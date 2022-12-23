Мангистау признали регионом с лучшими дорогами в Казахстане

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития назвали регионы с самыми плохими и самыми хорошими дорогами, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
- По предварительным итогам года лучшее состояние местных дорог наблюдается в Мангистауской (95 процентов), Жамбылской (95 процентов), Алматинской (91 процент) областях, худшее состояние в ЗКО (39 процентов), Актюбинской (66 процентов) и Атырауской (70 процентов) областях, - рассказали в Комитете автомобильных дорог МИИР.
Отмечается, что в текущем году всеми видами дорожных работ было охвачено 4,6 тысячи километров местных дорог, из которых завершены 2,6 тысячи километров. На эти цели было выделено 372 миллиарда тенге.
- По предварительным итогам года лучшее состояние местных дорог наблюдается в Мангистауской (95 процентов), Жамбылской (95 процентов), Алматинской (91 процент) областях, худшее состояние в ЗКО (39 процентов), Актюбинской (66 процентов) и Атырауской (70 процентов) областях, - рассказали в Комитете автомобильных дорог МИИР.
Отмечается, что в текущем году всеми видами дорожных работ было охвачено 4,6 тысячи километров местных дорог, из которых завершены 2,6 тысячи километров. На эти цели было выделено 372 миллиарда тенге.