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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:41

Просмотров: 417

Мангистау признали регионом с лучшими дорогами в Казахстане

По предварительным итогам года лучшее состояние местных дорог наблюдается в Мангистауской области. Об этом сообщили в Комитете автомобильных дорог МИИР, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития назвали регионы с самыми плохими и самыми хорошими дорогами, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

- По предварительным итогам года лучшее состояние местных дорог наблюдается в Мангистауской (95 процентов), Жамбылской (95 процентов), Алматинской (91 процент) областях, худшее состояние в ЗКО (39 процентов), Актюбинской (66 процентов) и Атырауской (70 процентов) областях, - рассказали в Комитете автомобильных дорог МИИР.

Отмечается, что в текущем году всеми видами дорожных работ было охвачено 4,6 тысячи километров местных дорог, из которых завершены 2,6 тысячи километров. На эти цели было выделено 372 миллиарда тенге.



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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 17:18
регионом с лучшими дорогами

Гордость за наших дорожников так прямо и распирает

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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