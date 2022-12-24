Оборудовать остановку просят жители Актау

- Несмотря на наличие дорожного знака «Остановка общественного транспорта» и «кармашка», оборудованной должным образом остановки здесь нет, - жалуются люди.

Как сообщают жители пригорода, им приходится долгое время стоять на морозе в ожидании автобуса №105.В городском акимате сообщили, что вопрос установки крытой остановки под коммерческую деятельность будет рассмотрен в следующем году.