Куда жаловаться на строительный мусор в Актау

Фото жителей 22 микрорайона
В редакцию Lada.kz поступило несколько жалоб касательно строительного мусора, брошенного в подъезде или же прямо у дома.
В частности, жители дома №30 в 22 микрорайоне заявили, что во втором подъезде на первом этаже проводился ремонт. Остатки материалов после ремонта оставлены здесь же, рядом с домом.
С подобной проблемой также столкнулись жители дома №38 в 11 микрорайоне.
У дома №10 в 5 микрорайоне такая же ситуация. Брошенный мусор под окнами уже около двух месяцев портит весь вид.
Многие после проведения ремонта оставляют свою старую мебель, окна и доски прямо в подъезде.
По этому поводу, как сообщили в департаменте полиции, нужно обращаться к участковому инспектору. В данном случае на правонарушителя будет составлен протокол по статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов).
Наказание предусматривает предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП.
В частности, жители дома №30 в 22 микрорайоне заявили, что во втором подъезде на первом этаже проводился ремонт. Остатки материалов после ремонта оставлены здесь же, рядом с домом.
С подобной проблемой также столкнулись жители дома №38 в 11 микрорайоне.
У дома №10 в 5 микрорайоне такая же ситуация. Брошенный мусор под окнами уже около двух месяцев портит весь вид.
Многие после проведения ремонта оставляют свою старую мебель, окна и доски прямо в подъезде.
По этому поводу, как сообщили в департаменте полиции, нужно обращаться к участковому инспектору. В данном случае на правонарушителя будет составлен протокол по статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов).
Наказание предусматривает предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП.
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