Куда жаловаться на строительный мусор в Актау

В редакцию Lada.kz поступило несколько жалоб касательно строительного мусора, брошенного в подъезде или же прямо у дома.В частности, жители дома №30 в 22 микрорайоне заявили, что во втором подъезде на первом этаже проводился ремонт. Остатки материалов после ремонта оставлены здесь же, рядом с домом.С подобной проблемой также столкнулись жители дома №38 в 11 микрорайоне.У дома №10 в 5 микрорайоне такая же ситуация. Брошенный мусор под окнами уже около двух месяцев портит весь вид.Многие после проведения ремонта оставляют свою старую мебель, окна и доски прямо в подъезде.По этому поводу, как сообщили в департаменте полиции, нужно обращаться к участковому инспектору. В данном случае на правонарушителя будет составлен протокол по статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов).