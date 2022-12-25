Новогодняя пиротехника: полиция устраивает рейды в Актау

- В случаях детонации устройств в местах, запрещенных к их применению, продажи, хранения и транспортировки продукции без документов, предусмотрена административная ответственность, - отметили в полиции.

В канун Нового года происходят трагедии из-за неправильного использования пиротехнических веществ. В связи с этим департаментом полиции с 25 декабря по 3 января 2023 года в регионе проводится ОПМ «Пиротехника».Основная цель - обеспечение общественной безопасности и порядка в новогодние праздники, а также контроль и надзор за хранением пиротехнических веществ в соответствии с установленными правилами.Полицейские проводят рейдовые мероприятия в крупных торговых точках и на рынках.