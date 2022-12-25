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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:49

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Новогодняя пиротехника: полиция устраивает рейды в Актау

Стражи порядка проводят рейды.

Фото из доступных источников
В канун Нового года происходят трагедии из-за неправильного использования пиротехнических веществ. В связи с этим департаментом полиции с 25 декабря по 3 января 2023 года в регионе проводится ОПМ «Пиротехника».

Основная цель - обеспечение общественной безопасности и порядка в новогодние праздники, а также контроль и надзор за хранением пиротехнических веществ в соответствии с установленными правилами.

Новогодняя пиротехника: полиция устраивает рейды в Актау


Полицейские проводят рейдовые мероприятия в крупных торговых точках и на рынках.

- В случаях детонации устройств в местах, запрещенных к их применению, продажи, хранения и транспортировки продукции без документов, предусмотрена административная ответственность, - отметили в полиции.



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