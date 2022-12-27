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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:07

Просмотров: 648

Актауские школьники заняли первое место на чемпионате по робототехнике

Ученики Назарбаев Интеллектуальной школы Актау заняли первое место на открытом республиканском чемпионате по робототехнике, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото ЦОК региона
На соревнованиях актауские школьники презентовали проекты «QarapaiymЕmdeu», «qMeta». По их словам, приложение «QarapaimEmdeu» – это робот-терапевт, выявляющий заболевания, а также мобильная платформа - медицинский портал, на которой хранятся медицинские данные. Над разработкой этого портала работали Данил Мухалев, Камила Куатова, Нургуль Амирхан, Улан Айтбай.

Актауские школьники заняли первое место на чемпионате по робототехнике


- Цель Робота-терапевта-облегчить работу врачей, а не заменить их. Робот поставит диагноз в зависимости от симптомов, которые испытывает больной, и подскажет, как пройти дальнейшее лечение или к какому врачу обратиться, - говорит Камила Куатова, один из авторов проекта.

«qMeta» — это образовательная платформа в виртуальной реальности. Платформа используется в очках виртуальной реальности «Oculus Quest 2»

Возможности виртуальной реальности безграничны. Члены команды говорят, что здесь можно провести любой эксперимент, от распада атомов до распада органических частиц.

- Цель проекта «qMeta» - продемонстрировать физические, химические переживания через виртуальную реальность, которые невозможно реализовать в реальной жизни. Во-первых, эта платформа упрощает процесс преподавания учителем, во-вторых, позволяет ученику получать качественное и точное образование, - говорит один из авторов проекта Расул Абуов.

В команду «qMeta» вошли Расул Абуов, Акбобек Нышанбай, Магжан Закария, Айсултан Бактыгали и учитель информатики Мади Медет.

На открытом чемпионате по робототехнике, который проходил на уровне республики, приняли участие учащиеся и студенты в возрасте от 7 до 22 лет.

- Участники соревновались в области робототехники, новых технологий и программирования. Чемпионат в этом году проводится в седьмой раз. В нем приняли участие 98 образовательных учреждений. Из представленных жюри проектов особое внимание было уделено программе для решения социальных проблем, - говорит руководитель проектов «QarapaiymEmdeu», «qMeta» Мади Медет.

Чемпионат среди образовательных организаций длился два дня. Команда «Qarapaiym team» стала первой в категории инжиниринга и получила образовательный грант от одного из ведущих вузов страны-Международного университета информационных технологий. Авторы проекта «qMeta» победили в категории бизнес в IT, и получили возможность обучаться в бизнес-школе «IMAP business school». Кроме этого, участникам команды-победителя был вручен денежный приз в размере 50 000 тенге.



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Комментарии ( 2 )

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мирабелла (Посетители) Сегодня, 12:25
Молодцы, ребята! И педагогам - большое спасибо за поддержку учеников!
 
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Raiders (Посетители) Сегодня, 11:55
Что-то школьники,не школьники...
 
 

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