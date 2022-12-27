Актауские школьники заняли первое место на чемпионате по робототехнике

На соревнованиях актауские школьники презентовали проекты «QarapaiymЕmdeu», «qMeta». По их словам, приложение «QarapaimEmdeu» – это робот-терапевт, выявляющий заболевания, а также мобильная платформа - медицинский портал, на которой хранятся медицинские данные. Над разработкой этого портала работали Данил Мухалев, Камила Куатова, Нургуль Амирхан, Улан Айтбай.- Цель Робота-терапевта-облегчить работу врачей, а не заменить их. Робот поставит диагноз в зависимости от симптомов, которые испытывает больной, и подскажет, как пройти дальнейшее лечение или к какому врачу обратиться, - говорит Камила Куатова, один из авторов проекта.«qMeta» — это образовательная платформа в виртуальной реальности. Платформа используется в очках виртуальной реальности «Oculus Quest 2»Возможности виртуальной реальности безграничны. Члены команды говорят, что здесь можно провести любой эксперимент, от распада атомов до распада органических частиц.- Цель проекта «qMeta» - продемонстрировать физические, химические переживания через виртуальную реальность, которые невозможно реализовать в реальной жизни. Во-первых, эта платформа упрощает процесс преподавания учителем, во-вторых, позволяет ученику получать качественное и точное образование, - говорит один из авторов проекта Расул Абуов.В команду «qMeta» вошли Расул Абуов, Акбобек Нышанбай, Магжан Закария, Айсултан Бактыгали и учитель информатики Мади Медет.На открытом чемпионате по робототехнике, который проходил на уровне республики, приняли участие учащиеся и студенты в возрасте от 7 до 22 лет.- Участники соревновались в области робототехники, новых технологий и программирования. Чемпионат в этом году проводится в седьмой раз. В нем приняли участие 98 образовательных учреждений. Из представленных жюри проектов особое внимание было уделено программе для решения социальных проблем, - говорит руководитель проектов «QarapaiymEmdeu», «qMeta» Мади Медет.Чемпионат среди образовательных организаций длился два дня. Команда «Qarapaiym team» стала первой в категории инжиниринга и получила образовательный грант от одного из ведущих вузов страны-Международного университета информационных технологий. Авторы проекта «qMeta» победили в категории бизнес в IT, и получили возможность обучаться в бизнес-школе «IMAP business school». Кроме этого, участникам команды-победителя был вручен денежный приз в размере 50 000 тенге.