Зимние каникулы в 2023 году: сколько дней будут отдыхать школьники Мангистау в январе

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По данным управления, каникулы в этом году начнутся с 31 декабря 2022 года.



Отдыхать дети будут до 8 января 2023 года включительно.



- Мангистауские школьники отдохнут на зимних каникулах девять дней, отметили в управлении образования региона.



Уроки в школах начнутся с понедельника, 9 января 2023 года.