Новый исполняющий обязанности генерального директора назначен в АО «Каражанбасмунай»

Фото пресс-службы компании

Решением Совета директоров АО «Каражанбасмунай» исполняющим обязанности генерального директора - председателя Правления КБМ назначен Союнов Нурсейит Джомартович с сохранением должностных обязанностей заместителя генерального директора по производству.



Нурсейит Союнов родился 26 августа 1978 г. Окончил университет имени Ш.Есенова по специальности «Горный инженер» по направлению разработка нефтяных и газовых месторождений.



Имеет степень магистра делового администрирования по специальности «Управление нефтегазовым бизнесом».



Трудовую деятельность начал в 2001 году оператором АО «Озенмунайгаз».



В разные годы занимал руководящие посты в АО «Озенмунайгаз», АО «РД «КазМунайГаз», ТОО «ОзенМунайСервис», ТОО «ОралОйлэндГаз».



С 2019 года работает заместителем генерального директора АО «Каражанбасмунай» по производству.