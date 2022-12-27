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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:20

Просмотров: 489

Новый исполняющий обязанности генерального директора назначен в АО «Каражанбасмунай»

Должность исполняющего обязанности генерального директора занял Нурсейит Союнов, передаёт пресс-служба компании.

Фото пресс-службы компании
Решением Совета директоров АО «Каражанбасмунай» исполняющим обязанности генерального директора - председателя Правления КБМ назначен Союнов Нурсейит Джомартович с сохранением должностных обязанностей заместителя генерального директора по производству.

Нурсейит Союнов родился 26 августа 1978 г. Окончил университет имени Ш.Есенова по специальности «Горный инженер» по направлению разработка нефтяных и газовых месторождений.

Имеет степень магистра делового администрирования по специальности «Управление нефтегазовым бизнесом».

Трудовую деятельность начал в 2001 году оператором АО «Озенмунайгаз».

В разные годы занимал руководящие посты в АО «Озенмунайгаз», АО «РД «КазМунайГаз», ТОО «ОзенМунайСервис», ТОО «ОралОйлэндГаз».

С 2019 года работает заместителем генерального директора АО «Каражанбасмунай» по производству.



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