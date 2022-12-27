Какие мероприятия пройдут в Мангистау к Новому году

По словам заместителя руководителя управления культуры, архивов и документации Мангистауской области Гулзайды Толеугалиевой, всего к этому празднику запланировано более 100 мероприятий. К примеру, детские утренники проводятся во всех организациях культуры города и районов области.В культурном комплексе имени Абая с 24 декабря проводится благотворительная акция «Новогодний бал» и «Ертөстік». На них желающие могут приобрести билеты. Мероприятия проходят в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 часов. Они продлятся вплоть до 31 декабря.Между тем, в музыкально-драматическом театре имени Нурмухана Жантурина с 23 по 30 декабря в те же часы дети могут посмотреть сказки «Мұз әлемі» (Ледяной мир) и «Сұлу мен Құбыжық» (Красавица и Чудовище).Новогодние спектакли для детей поставили и артисты Мангистауского областного театра кукол. Спектакли продлятся до 30 декабря. Здесь же, в театре кукол 28 декабря в 10.00 состоится новогоднее мероприятие для воспитанников реабилитационного центра. В эти же часы в областной библиотеке имени Кабибуллы Сыдиыкова пройдет новогодний утренник для маленьких читателей на тему «Құт, қуанышпен нұрланған Жаңа Жыл».- Отметим, что благотворительные елки для детей организовали и акимы городов и районов области. К примеру, такое мероприятие от лица акима Актау состоится 29 декабря в 10 утра в ресторане «Айша сарайы». Днем раньше в доме культуры «Мунайши» в Жанаозене пройдет елка городского акима. Аналогичные мероприятия состоятся во всех районах области, - проинформировала на брифинге в ЦОКе Гульзайда Толеугалиева.Она добавила, что ряд мероприятий к Новому году уже состоялся. К примеру, вчера вечером на площади «Ынтымак» в Актау зажгли новогоднюю елку, а для собравшихся выступили артисты КДК имени Абая.