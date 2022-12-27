Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 27 Декабря
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.1 KZT
  • €1 = 489.73 KZT
  • 1 RUB = 6.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:15

Просмотров: 210

Какие мероприятия пройдут в Мангистау к Новому году

К празднованию Нового года учреждения культуры подготовили для гостей и жителей области яркую, масштабную программу. Детские утренники, сказки, елки акимов, концерты и благотворительные акции – это далеко не весь список запланированных мероприятий, которые начали проводить с 23 декабря, передает Центр общественных коммуникаций.

Иллюстративное фото
По словам заместителя руководителя управления культуры, архивов и документации Мангистауской области Гулзайды Толеугалиевой, всего к этому празднику запланировано более 100 мероприятий. К примеру, детские утренники проводятся во всех организациях культуры города и районов области.

Какие мероприятия пройдут в Мангистау к Новому году


В культурном комплексе имени Абая с 24 декабря проводится благотворительная акция «Новогодний бал» и «Ертөстік». На них желающие могут приобрести билеты. Мероприятия проходят в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 часов. Они продлятся вплоть до 31 декабря.

Между тем, в музыкально-драматическом театре имени Нурмухана Жантурина с 23 по 30 декабря в те же часы дети могут посмотреть сказки «Мұз әлемі» (Ледяной мир) и «Сұлу мен Құбыжық» (Красавица и Чудовище).

Новогодние спектакли для детей поставили и артисты Мангистауского областного театра кукол. Спектакли продлятся до 30 декабря. Здесь же, в театре кукол 28 декабря в 10.00 состоится новогоднее мероприятие для воспитанников реабилитационного центра. В эти же часы в областной библиотеке имени Кабибуллы Сыдиыкова пройдет новогодний утренник для маленьких читателей на тему «Құт, қуанышпен нұрланған Жаңа Жыл».

- Отметим, что благотворительные елки для детей организовали и акимы городов и районов области. К примеру, такое мероприятие от лица акима Актау состоится 29 декабря в 10 утра в ресторане «Айша сарайы». Днем раньше в доме культуры «Мунайши» в Жанаозене пройдет елка городского акима. Аналогичные мероприятия состоятся во всех районах области, - проинформировала на брифинге в ЦОКе Гульзайда Толеугалиева.

Она добавила, что ряд мероприятий к Новому году уже состоялся. К примеру, вчера вечером на площади «Ынтымак» в Актау зажгли новогоднюю елку, а для собравшихся выступили артисты КДК имени Абая.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика