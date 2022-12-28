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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 06:28

Просмотров: 3690

А жители не против! Закрашенный пешеходный переход в Актау разделил мнения горожан и блогера

Актауский блогер Азамат Сарсенбаев поднял тему закрашенного пешеходного перехода между 17 и 16 микрорайонами. По его мнению, это беспредел со стороны застройщика, в угоду жильцов «элитного» жилого комплекса, которым «негде» парковаться, отдали огромный кусок общественной земли. Жители ЖК «Маэк Куат резиденс» не согласились с мнением блогера. По их словам, перенос пешеходного перехода был вынужденной мерой в целях пожарной безопасности дома.

Кадр видео
Блогер Азамат Сарсенбаев в социальных сетях поднял тему пешеходного перехода между 17 и 16 микрорайонами, который был закрашен и перенесён в другое место.





- Почему вся дичь в Актау происходит именно в 17 и 16 микрорайонах? Вот очередной беспредел со стороны застройщика, в угоду жильцов «элитного» ЖК, которым «негде» парковаться, отдали огромный кусок общественной земли, совершенно бессовестно стёрли пешеходный переход, который вёл прямо к автобусной остановке, и создали новый пешеходный переход в 200 метрах от этого места, но прикол в том, что этот переход ведёт прямо в тупик! Я, конечно, понимаю, если бы подобный кусок общественного места отдали бы под парковку какого-нибудь социального учреждения, но отрезать кусок земли и отдать её для нужд жильцов ЖК? По проекту у них не было парковки? Это просто сюр ‍♂️. Нужно жестко реагировать на подобный беспредел, и так город страдает от хаотичной застройки, а тут ещё в придачу застройщики, в конец страх потеряли перед обществом, что теперь уже нагло и открыто присваивают общественное пространство,- рассказал общественник.

А жители не против! Закрашенный пешеходный переход в Актау разделил мнения горожан и блогера


Жители ЖК «Маэк Куат резиденс» высказали свое мнение касательно переноса пешеходного перехода.

Со слов горожан, еще 9 декабря 2021 года департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области провел внеплановую проверку ЖК «Маэк Куат резиденс» по соблюдению требований пожарной безопасности. В результате выявлено, что на случай чрезвычайных ситуаций отсутствует возможность проезда пожарных машин, а также карет Скорой медицинской помощи в дворовую часть ЖК, и в целом вокруг семиблочного многоэтажного дома, в котором проживают и одновременно находятся более 1000 человек.

- Для целей высвобождения свободного пространства и открытия эвакуационных путей для жителей на случай ЧС было принято решение обратиться в уполномоченные органы для поиска решения сложившейся проблемы. Начиная с этого момента информация была доведена до акимата города, проведено несколько приемов жителей акимом города и его заместителями. Мы вынуждены были обратиться в связи с отсутствием свободного пространства и как следствие с острой нехваткой паковочных мест, затрудненным проездом специальной техники (пожарные и медицинские службы, мусоровоз, курьерские организации, эвакуатор и т.д). А также в связи с ограничением пространства, испытываем неудобства с безопасным проходом пешеходов (дети, женщины с детскими колясками, и пожилые люди). На данный момент проделана большая работа по поиску альтернативного решения проблемы, неоднократно осуществлены совместные выезды на место, проведено всестороннее, полное и объективное исследования фактических обстоятельств, с участием представителей ГУ «Актауский городской отдел земельных отношений архитектуры и градостроительства», ГУ «Актауский городской отдел пассжирского транспорта и автомобильных дорог», ТОО «Integrated Solutions Group», ТОО «Элекстройсервис», отдела дорожно-технической инспекции управления полиции Актау, представителей проектной организации и горожан,- рассказали жители ЖК «Маэк Куат Резиденс».

Горожане отметили, что 29 июня 2022 года принято решение о переносе автобусной остановки, об организации наземной парковки с покрытием из дорожной брусчатки без капитального строительства, для высвобождения внутреннего пространства от затора автомобилей.

- Мы, жители дома, обеспокоены высокой вероятностью замыканию электрических кабелей, и, как следствие, их возгорания, возникновению пожаров. Свободный доступ для проезда пожарной техники в такой ситуации может сыграть самую важную роль в ликвидации пожара, его последствий и спасению жизни людей, а также оказанию скорой неотложной медицинской помощи. Что немаловажно и в период вне чрезвычайных ситуаций, в обычной жизни. В настоящее время проект полностью не завершен, предстоит работа по организации переноса автобусной остановки, организации пешеходного перехода и установлению необходимых дорожных знаков и разметок. Надеемся, что подрядчик своевременно и качественно реализует проект, особенно после общественного резонанса. И хотим выразить признательность блогеру за такое внимание к проблема жителей города, - отметили жители ЖК «Маэк Куат Резиденс».

В городской администрации подтвердили, что пешеходный переход перенесен из-за коллективного обращения жителей ЖК «Маэк Куат резиденс».

- Скопление легковых автомашин жителей 16-этажного ЖК «Маэк Куат резиденс» и посетителей расположенных на первых двух этажах коммерческих помещений, способствовало возникновению дорожной пробки и заторов при выезде со второстепенной автодороги на главную автодорогу в сторону перекрестка 12 и 13 микрорайонов. Заторы и пробки на выезде из второстепенной дороги сказывались также на работе общественного транспорта. Так как перед жилым домом была расположена автобусная остановка, что, в свою очередь, являлось причиной задержки маршрутных автобусов городского пассажирского транспорта общественного назначения и массовых нареканий со стороны пользователей общественного транспорта. После поступающих сигналах о данных неудобствах со стороны граждан и коллективного обращения жителей ЖК «Маэк Куат резиденс» было принято решение о перемещении выездной автодороги с данного участка, что, в свою очередь, также позволило открыть эвакуационные пути жителям жилого комплекса (пожарные и медицинские службы, мусоровоз, курьерские организации, эвакуатор и т.д). Таким образом было решено, что выезд на главную автодорогу, а также существующую автобусную остановку переместить с данного участка в сторону супермаркета «НУР», благоустроить территорию общественного пользования для парковочной зоны без капитального строительства и без устройства шлагбаума и ограждения. После перемещения остановки согласно требованиям правил безопасности дорожного движение необходимо также переместить и пешеходный переход. Перед началом строительных работ произвести согласование с компетентными органами, - сообщили в акимате Актау.



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Комментарии ( 9 )

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mamashapapasha (Посетители) Сегодня, 11:31
@azamat_sarsenbayev

Полетайте дроном над 16 микрорайоном. Покажите проезды, по которым будут протискиваться пожарные машины, если не дай Бог загорится какой-нибудь ЖК.
Снимите, единственную "достопримечательность" города. Где детская площадка размещена над коммерческим помещением (планируется открыть детсад) внутри двора в ЖК "Б-Групп Плаза", закрытым со всех сторон. Вот если тут пожар полыхнет, куда будут выходить жильцы?
Почему МЧС организовывает внеплановые проверки, только по указке сверху.
пусть проверят каждый дом в 16 мкр.
 
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  • Космос
  • mamashapapasha
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 11:21
Не понимаю почему так "закипело" у блогера и среди всех проблем с пешеходами и парковками в городе он обратил внимание на эту, но сделали явно лучше чем было. Во вторых, вообще складывается впечатление что изначально пешеход нарисовали для этого ЖК, а не сейчас, а сейчас он как бы логично ближе к общественным зданиям типа магазин и поликлиника за ним. А во первых, налицо явное слабое планирование и управление вопросами застройки и ОДД. По идее, при планоровании вообще надо было предусмотреть подземные или надземные переходы в новых микрорайонах, ну и учитывать что массивный ЖК с его коммерческими помещениями потребует стоянки. Это естественно, и тут нравится, не нравится, так как есть, а не учитывая этого, провоцируешь проблемы и вынуждаешь на нарушения. Но почему то, блогер не подымает вопрос не компетентной работы ответственных госструктур, т.е. акимата, управления дорог и полиции которая по инструкции должна вносить предложения по улучшению ОДД и БД, возможно потому что сам в прошлом был полицейским и как то "моросить" на своих не камильфо. Но с другой стороны, невольно обращаешь внимание что он сам был полицейским, но не понимает глубины и аспектов вопроса который поднимает, видать не его и эти вопросы в том числе. Но ничего, к сожалению, у нас это норма когда люди занимаются "профессионально" теми вопросами в которых то особо и не разбираются профессионально. Мир всем!
 
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  • мирабелла
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 10:54
да уж,ну давайте все пешпереходы уберём и на перекрёстках то ж и возле автобусных остановок... пусть будут только дороги и парковки для авто которые постоянно куда то летят, ведь все только на авто передвигаются а редкие пешие всегда создают проблемы, пробки... draznilka
 
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  • Ed Word
  • мирабелла
 mamashapapasha (Посетители) Сегодня, 10:49
Как похвально, что акимат задумался о пожарной безопасности жильцов одного ЖК.
А Акимат беспокоит пожарная безопасность 16 микрорайона?
Где дома стоят впритык друг другу, что можно с соседом здороваться через окно. А пожарные проезды к этим домам тоже беспокоит?
Сперва раздадут земли направо налево, не думаю о школах, детсадах и другой социальной инфраструктуре.
А потом запихивают детский сад (коммерческое помещение) во двор Жилого Комплекса "Б-Групп Плаза" в нарушении всех нормативов и пожарной безопасности. Преподнеся это требованием жильцов. так почему у вас избирательная политика в применении нормативов?
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 10:32
А жители не против! Закрашенный пешеходный переход в Актау разделил мнения горожан и блогера

Жителям хорошо и это ХОРОШО! dada
Мнений может быть сколько угодно, кстати моё мнение, что новая "зебра" ТОЖЕ должна быть закрашена, она ведёт "в никуда" lol
В городе давно назрела проблема с подобными пешеходными переходами, например переходы возле ТЦ Олжа, возле 6-36 и др., которые почему-то организованы совсем рядом (в паре десятков метров) с переходами на перекрестках. Для нашего города с микрорайонной планировкой и относительно небольшими пролётами проезжей части от светофора до светофора, с нарастающим числом авторанспорта подобные "самостоятельные" переходы недалеко от светофора становятся проблемой. Конечно, есть места, например 7 мкрн Поликлиника, где переход далеко от перекрестков и он актуален для многих посетителей больнички. Надо оптимизировать эти схемы и лишние "самостоятельные" переходы недалеко от перекрестков убрать. Кроме этого проезжая часть дорог в нашем городе должна быть ограждена по всему периметру бордюра, кроме перекрестков, мест остановки и парковки. Достаточно невысоких перилл, декоративной решетки или кустарника, но препятствие для выхода на проезжую часть в неположенном месте должно быть. Пусть эта идея будет поводом для очередного "распила", но я не против, если в результате проезжая часть будет огорожена. Будет порядок и, надеюсь, красиво... podmig
 
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  • NASA
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 10:11
Со слов горожан, еще 9 декабря 2021 года департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области провел внеплановую проверку ЖК «Маэк Куат резиденс» по соблюдению требований пожарной безопасности. В результате выявлено, что на случай чрезвычайных ситуаций отсутствует возможность проезда пожарных машин, а также карет Скорой медицинской помощи в дворовую часть ЖК


а когда планировали и получали разрешение где вы были ? где вы были на стадии проектирования и согласования?
кто вам дал разрешение на строительство с нарушениями?
 
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  • мирабелла
  • mamashapapasha
 Sembay (Посетители) Сегодня, 09:39
Застройщику в погоне за прибылью не надо было предназначенную для жителей парковочную зону продавать другому застройщику. Там даже попасть в подземную парковку небезопасно!!! Въезд/выезд впритык забору!
 
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  • mamashapapasha
 Андpей (Посетители) Сегодня, 08:55
Там мало места, пожарные, скорая не могут проехать. Идея, а давайте там тогда парковку сделаем! Спец машины же могут летать прям по парковкам.
 
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  • babushka
 Гугуша (Посетители) Сегодня, 08:06
Элита, ёпти!
 
 

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