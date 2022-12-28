А жители не против! Закрашенный пешеходный переход в Актау разделил мнения горожан и блогера

Блогер Азамат Сарсенбаев в социальных сетях поднял тему пешеходного перехода между 17 и 16 микрорайонами, который был закрашен и перенесён в другое место.- Почему вся дичь в Актау происходит именно в 17 и 16 микрорайонах? Вот очередной беспредел со стороны застройщика, в угоду жильцов «элитного» ЖК, которым «негде» парковаться, отдали огромный кусок общественной земли, совершенно бессовестно стёрли пешеходный переход, который вёл прямо к автобусной остановке, и создали новый пешеходный переход в 200 метрах от этого места, но прикол в том, что этот переход ведёт прямо в тупик! Я, конечно, понимаю, если бы подобный кусок общественного места отдали бы под парковку какого-нибудь социального учреждения, но отрезать кусок земли и отдать её для нужд жильцов ЖК? По проекту у них не было парковки? Это просто сюр ‍♂️. Нужно жестко реагировать на подобный беспредел, и так город страдает от хаотичной застройки, а тут ещё в придачу застройщики, в конец страх потеряли перед обществом, что теперь уже нагло и открыто присваивают общественное пространство,- рассказал общественник.Жители ЖК «Маэк Куат резиденс» высказали свое мнение касательно переноса пешеходного перехода.Со слов горожан, еще 9 декабря 2021 года департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области провел внеплановую проверку ЖК «Маэк Куат резиденс» по соблюдению требований пожарной безопасности. В результате выявлено, что на случай чрезвычайных ситуаций отсутствует возможность проезда пожарных машин, а также карет Скорой медицинской помощи в дворовую часть ЖК, и в целом вокруг семиблочного многоэтажного дома, в котором проживают и одновременно находятся более 1000 человек.- Для целей высвобождения свободного пространства и открытия эвакуационных путей для жителей на случай ЧС было принято решение обратиться в уполномоченные органы для поиска решения сложившейся проблемы. Начиная с этого момента информация была доведена до акимата города, проведено несколько приемов жителей акимом города и его заместителями. Мы вынуждены были обратиться в связи с отсутствием свободного пространства и как следствие с острой нехваткой паковочных мест, затрудненным проездом специальной техники (пожарные и медицинские службы, мусоровоз, курьерские организации, эвакуатор и т.д). А также в связи с ограничением пространства, испытываем неудобства с безопасным проходом пешеходов (дети, женщины с детскими колясками, и пожилые люди). На данный момент проделана большая работа по поиску альтернативного решения проблемы, неоднократно осуществлены совместные выезды на место, проведено всестороннее, полное и объективное исследования фактических обстоятельств, с участием представителей ГУ «Актауский городской отдел земельных отношений архитектуры и градостроительства», ГУ «Актауский городской отдел пассжирского транспорта и автомобильных дорог», ТОО «Integrated Solutions Group», ТОО «Элекстройсервис», отдела дорожно-технической инспекции управления полиции Актау, представителей проектной организации и горожан,- рассказали жители ЖК «Маэк Куат Резиденс».Горожане отметили, что 29 июня 2022 года принято решение о переносе автобусной остановки, об организации наземной парковки с покрытием из дорожной брусчатки без капитального строительства, для высвобождения внутреннего пространства от затора автомобилей.- Мы, жители дома, обеспокоены высокой вероятностью замыканию электрических кабелей, и, как следствие, их возгорания, возникновению пожаров. Свободный доступ для проезда пожарной техники в такой ситуации может сыграть самую важную роль в ликвидации пожара, его последствий и спасению жизни людей, а также оказанию скорой неотложной медицинской помощи. Что немаловажно и в период вне чрезвычайных ситуаций, в обычной жизни. В настоящее время проект полностью не завершен, предстоит работа по организации переноса автобусной остановки, организации пешеходного перехода и установлению необходимых дорожных знаков и разметок. Надеемся, что подрядчик своевременно и качественно реализует проект, особенно после общественного резонанса. И хотим выразить признательность блогеру за такое внимание к проблема жителей города, - отметили жители ЖК «Маэк Куат Резиденс».В городской администрации подтвердили, что пешеходный переход перенесен из-за коллективного обращения жителей ЖК «Маэк Куат резиденс».- Скопление легковых автомашин жителей 16-этажного ЖК «Маэк Куат резиденс» и посетителей расположенных на первых двух этажах коммерческих помещений, способствовало возникновению дорожной пробки и заторов при выезде со второстепенной автодороги на главную автодорогу в сторону перекрестка 12 и 13 микрорайонов. Заторы и пробки на выезде из второстепенной дороги сказывались также на работе общественного транспорта. Так как перед жилым домом была расположена автобусная остановка, что, в свою очередь, являлось причиной задержки маршрутных автобусов городского пассажирского транспорта общественного назначения и массовых нареканий со стороны пользователей общественного транспорта. После поступающих сигналах о данных неудобствах со стороны граждан и коллективного обращения жителей ЖК «Маэк Куат резиденс» было принято решение о перемещении выездной автодороги с данного участка, что, в свою очередь, также позволило открыть эвакуационные пути жителям жилого комплекса (пожарные и медицинские службы, мусоровоз, курьерские организации, эвакуатор и т.д). Таким образом было решено, что выезд на главную автодорогу, а также существующую автобусную остановку переместить с данного участка в сторону супермаркета «НУР», благоустроить территорию общественного пользования для парковочной зоны без капитального строительства и без устройства шлагбаума и ограждения. После перемещения остановки согласно требованиям правил безопасности дорожного движение необходимо также переместить и пешеходный переход. Перед началом строительных работ произвести согласование с компетентными органами, - сообщили в акимате Актау.