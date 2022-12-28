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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 13:15

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Освещение появится на улицах села Акшукур

В селе Акшукур планируют установить 300 светодиодных фонарей на неосвещенных улицах населенного пункта. Об этом сообщает центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акима Тупкараганского района области.

Коллаж из фото. Фото предоставлены центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Светодиодные фонари устанавливают в селе Акшукур Тупкараганского района. По заверению властей, после окончания работ будет светло на улицах Айдарова, Сарсенова, Жанаконыс, Уштерек, Кезбаева, Ескожаева, Бекжанова, Туйешиева, а также в II, IV, V кварталах населенного пункта.

Как отметил в акимате, от жителей села поступало несколько обращений по вопросам освещения.

- Работы по освещению улиц села в самом разгаре. Заменяем устаревшие светильники уличного освещения на новые, светодиодные. Они экономят ток. В первую очередь освещаются улицы, где расположены социальные объекты, - говорит Жанибек Еркебулан, аким села Акшукур.

Он уточнил, что всего на улицах села будет установлено 300 новых светильников.

Михаил Одинцов



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