Старшеклассники Мангистау смогут обучиться профессии в стенах школы

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области

В Мангистауской области в следующем учебном году будет введена экспериментальная образовательная программа по рабочей квалификации для учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ.



По словам Жании Сармурзиной, программу планируют внедрить и реализовать в 2023-2024 учебном году. В ближайшее полугодие для школьников проведут разъяснительную работу. Учащиеся могут выбрать любую из 16 различных специальностей. В частности, графический и мультимедийный дизайн, дизайн интерьера, дизайн одежды, декоративно-прикладное и народное промысловое искусство, сварочное дело, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта, механизация сельского хозяйства, выпечка, производство макарон и кондитерских изделий, производство мебели, швейное производство, моделирование одежды, садово-парковое хозяйство, парикмахерское искусство и организация питания.



Данную программу реализуют в «Мангистауском колледже туризма» в Актау и «Жанаозенском колледже сервиса и новых технологий».



- Максимальный объем учебной нагрузки для обучающихся составляет не более четырех часов в день. Объем учебного времени на обязательное обучение составляет не менее 48 кредитов/1152 часа, срок обучения составляет один год и пять месяцев.



Для подачи заявки на обучение по экспериментальной образовательной программе абитуриент должен написать заявление о приеме документов, а также предоставить в организацию технического и профессионального образования (ТиПО) или на портал электронного правительства (e.gov.kz) оригинал документа об образовании, фотографию размером 3х4 сантиметра (четыре экземпляра), медицинскую справку формы № 075-У, документ, удостоверяющий личность.



- Обучающиеся, успешно освоившие образовательную программу и прошедшие итоговую аттестацию в организациях ТиПО, становятся квалифицированными специалистами и получают документ о дополнительном профессиональном образовании, включая аттестат о среднем образовании, - заключила руководитель управления образования региона.



Михаил Одинцов