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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 19:35

Просмотров: 605

Старшеклассники Мангистау смогут обучиться профессии в стенах школы

Экспериментальную образовательную программу для учащихся 10-11 классов планируют ввести в общеобразовательных школах Мангистауской области. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщила Жания Сармурзина, руководитель управления образования региона.

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области
В Мангистауской области в следующем учебном году будет введена экспериментальная образовательная программа по рабочей квалификации для учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ.

По словам Жании Сармурзиной, программу планируют внедрить и реализовать в 2023-2024 учебном году. В ближайшее полугодие для школьников проведут разъяснительную работу. Учащиеся могут выбрать любую из 16 различных специальностей. В частности, графический и мультимедийный дизайн, дизайн интерьера, дизайн одежды, декоративно-прикладное и народное промысловое искусство, сварочное дело, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта, механизация сельского хозяйства, выпечка, производство макарон и кондитерских изделий, производство мебели, швейное производство, моделирование одежды, садово-парковое хозяйство, парикмахерское искусство и организация питания.

Данную программу реализуют в «Мангистауском колледже туризма» в Актау и «Жанаозенском колледже сервиса и новых технологий».

- Максимальный объем учебной нагрузки для обучающихся составляет не более четырех часов в день. Объем учебного времени на обязательное обучение составляет не менее 48 кредитов/1152 часа, срок обучения составляет один год и пять месяцев.

Для подачи заявки на обучение по экспериментальной образовательной программе абитуриент должен написать заявление о приеме документов, а также предоставить в организацию технического и профессионального образования (ТиПО) или на портал электронного правительства (e.gov.kz) оригинал документа об образовании, фотографию размером 3х4 сантиметра (четыре экземпляра), медицинскую справку формы № 075-У, документ, удостоверяющий личность.

- Обучающиеся, успешно освоившие образовательную программу и прошедшие итоговую аттестацию в организациях ТиПО, становятся квалифицированными специалистами и получают документ о дополнительном профессиональном образовании, включая аттестат о среднем образовании, - заключила руководитель управления образования региона.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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tim77712 (Посетители) Сегодня, 20:53
Неужели дошло то-что большинство после завершения 11 класса не смогут поступить на высшее и нужно хотя бы идти работать! Вот только в РФ это развито так что классы идут с направлениями/уклонами. У меня дочка закончила класс с медицинским уклоном попутно закончив медицинский колледж и получив несколько дипломов: лаборант, медсестра и бонусом к этому это дало дополнительные баллы для поступления в медицинский институт. Так почему бы такие направления не создать и в Казахстане?
 
 

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