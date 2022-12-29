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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:23

Просмотров: 1049

Питьевую воду временно отключили в нескольких микрорайонах Актау

Под ограничение подачи питьевой воды попали жители с 1 по 8 микрорайоны, а также 21, 22, 23 и нижних частей 14 и 15 микрорайонов. Об этом сообщили в пресс-службе товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК».

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Подачу питьевой воды прекратили для жителей домов с 1 по 8 микрорайоны, а также 21, 22, 23 микрорайонов и нижней части 14 и 15 микрорайонов.

Как заявили в ТОО «МАЭК», это связано с заменой участка трубопровода на центральном узле водоснабжения (ЦУВС-3).

Отключение воды планируется с 10:00 до 16:00 часов 29 декабря.



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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:07
Только вчера акимат торжественно заявлял, что проблем с водой нет.
 
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  • OpOp
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 Maximus (Посетители) Сегодня, 11:33
Прямо перед праздниками! Браво applause
 
 

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