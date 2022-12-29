Питьевую воду временно отключили в нескольких микрорайонах Актау

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

Подачу питьевой воды прекратили для жителей домов с 1 по 8 микрорайоны, а также 21, 22, 23 микрорайонов и нижней части 14 и 15 микрорайонов.



Как заявили в ТОО «МАЭК», это связано с заменой участка трубопровода на центральном узле водоснабжения (ЦУВС-3).



Отключение воды планируется с 10:00 до 16:00 часов 29 декабря.