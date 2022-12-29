Опубликован график работы ЦОНов и СпецЦОНов Мангистау в праздничные дни

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

В АО «ГК «Правительство для граждан» опубликовали график работы ЦОНов и СпецЦОНов в Мангистауской области.



- С празднованием Нового года центры обслуживания населения не будут работать с 1 по 3 января. Помимо этого, 7 января ЦОНы также не будут работать в связи с праздничным днем, - говорится в сообщении.



При этом, как уточнили в пресс-службе «Правительства для граждан», 31 декабря дежурные ЦОНы и СпецЦОНы будут работать с 09:00 до 13:00. К полноценной работе центры обслуживания населения приступят 4 января.



Михаил Одинцов