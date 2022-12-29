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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:10

Просмотров: 306

В Актау прошла новогодняя Елка акима города: детей по видео поздравил Димаш Кудайбергенов

В Актау прошла новогодняя Елка акима города «Қош келдің, жаңа жыл! Жаңа белес, жаңа арман», на которую были приглашены дети из социально уязвимых слоев населения, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу города.

Фото центра общественных коммуникаций
Праздничную Елку посетили 250 детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети, которые остались без родителей. Каждому ребенку были вручены сладости, а также на счет родителей и опекунов было перечислено денежное вознаграждение в размере 100 000 тенге.

С наступающим Новым годом детей поздравил заместитель акима Актау Имаммахмут Шагирбаев.

В Актау прошла новогодняя Елка акима города: детей по видео поздравил Димаш Кудайбергенов


- Каждый ребенок ждет праздника к Новому году. Поэтому мы постарались подарить ребятишкам волшебную сказку. Я искренне поздравляю наших маленьких детей с наступающим Новым годом. Хочу пожелать им здоровья и счастливого детства, - сказал заместитель акима Актау Имаммахмут Шагирбаев.

Также ребят поздравил по видеозвонку известный казахстанский певец Димаш Кудайбергенов.



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