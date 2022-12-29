В Актау прошла новогодняя Елка акима города: детей по видео поздравил Димаш Кудайбергенов

Праздничную Елку посетили 250 детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети, которые остались без родителей. Каждому ребенку были вручены сладости, а также на счет родителей и опекунов было перечислено денежное вознаграждение в размере 100 000 тенге.С наступающим Новым годом детей поздравил заместитель акима Актау Имаммахмут Шагирбаев.- Каждый ребенок ждет праздника к Новому году. Поэтому мы постарались подарить ребятишкам волшебную сказку. Я искренне поздравляю наших маленьких детей с наступающим Новым годом. Хочу пожелать им здоровья и счастливого детства, - сказал заместитель акима Актау Имаммахмут Шагирбаев.Также ребят поздравил по видеозвонку известный казахстанский певец Димаш Кудайбергенов.