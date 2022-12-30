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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 08:46

Просмотров: 578

Даже мусор за собой не вывезли: жители 9 микрорайона Актау пожаловались на очередную стройку

Жители 9 микрорайона пожаловались на насыпь песка перед домом №11, а также мусор, который строители оставили после работ. Как оказалось, на этом месте собираются создать коммерческое помещение с парковочной зоной. Причем, как сообщил Ким Ишханян, индивидуальный предприниматель, стройка ведется с согласия жителей.

Коллаж из фото
Очередная стройка в Актау возмутила жителей 9 микрорайона. По их словам, напротив дома №11 начались строительные работы, мусор от которых рабочие не вывезли, а оставили напротив жилого дома и близлежащего продуктового супермаркета.

Даже мусор за собой не вывезли: жители 9 микрорайона Актау пожаловались на очередную стройку

Даже мусор за собой не вывезли: жители 9 микрорайона Актау пожаловались на очередную стройку


Как оказалось, на этом месте планируется возведение коммерческого здания и парковочной зоны для посетителей объекта. Более того, частный предприниматель планирует выделить для жителей дома отдельную территорию для парковки.

- Мы планируем там построить коммерческий объект. Все с согласия жителей. Изначально проживающие в доме №11 жильцы просили установить детскую площадку - занять ею часть территории, отведенной под парковочную зону. Мы на общественных слушаниях с жильцами дома договорились, что детскую площадку мы построим позади дома №11. Будет парковка для посетителей будущего бизнес-центра, также я веду переговоры с акиматом о выделении территории (около 40 метров) для парковочной зоны для жителей дома №11. Обе парковки будут бесплатными. По поводу строительных работ: во время них при подведении инженерных сетей к будущему зданию работники все перекопали, но не убрали за собой. Я вызывал спецтехнику, мы, как смогли, хотя бы сравняли с землей эту насыпь песка. После этого я вызывал «дорожников», которые должны были покрыть асфальтом парковочную зону, но мне сказали, что сейчас неблагоприятные условия для подобных работ. Обещали в начале января следующего года заняться этим, - рассказал Ким Ишханян, частный предприниматель.

Бизнесмен отметил, что строительно-монтажные работы планирует завершить к февралю этого года.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю
strana.kz (Посетители) Сегодня, 10:02
куда там бизнес центр???? вообще ополоумили?
жильцы сами сначала согласились а теперь ноете

где там парковку делать?
и как тяп лят закатали, также и асфальт там будет тяп ляп?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ЁмоЁ
  • БО
  • strana.kz
 дорожник (Посетители) Сегодня, 09:50
Хорошо помню это место, в детстве ходил сюда за хлебом. Слушайте, там же и так тесно. Куда там ещё строить?

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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