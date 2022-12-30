Даже мусор за собой не вывезли: жители 9 микрорайона Актау пожаловались на очередную стройку

Очередная стройка в Актау возмутила жителей 9 микрорайона. По их словам, напротив дома №11 начались строительные работы, мусор от которых рабочие не вывезли, а оставили напротив жилого дома и близлежащего продуктового супермаркета.Как оказалось, на этом месте планируется возведение коммерческого здания и парковочной зоны для посетителей объекта. Более того, частный предприниматель планирует выделить для жителей дома отдельную территорию для парковки.- Мы планируем там построить коммерческий объект. Все с согласия жителей. Изначально проживающие в доме №11 жильцы просили установить детскую площадку - занять ею часть территории, отведенной под парковочную зону. Мы на общественных слушаниях с жильцами дома договорились, что детскую площадку мы построим позади дома №11. Будет парковка для посетителей будущего бизнес-центра, также я веду переговоры с акиматом о выделении территории (около 40 метров) для парковочной зоны для жителей дома №11. Обе парковки будут бесплатными. По поводу строительных работ: во время них при подведении инженерных сетей к будущему зданию работники все перекопали, но не убрали за собой. Я вызывал спецтехнику, мы, как смогли, хотя бы сравняли с землей эту насыпь песка. После этого я вызывал «дорожников», которые должны были покрыть асфальтом парковочную зону, но мне сказали, что сейчас неблагоприятные условия для подобных работ. Обещали в начале января следующего года заняться этим, - рассказал Ким Ишханян, частный предприниматель.Бизнесмен отметил, что строительно-монтажные работы планирует завершить к февралю этого года.