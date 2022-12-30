Пассажиры FlyArystan не могут вылететь из Актау в Шымкент





Борт авиакомпании FlyАrystan должен был отправиться из международного аэропорта Актау в Шымкент 29 декабря в 12:50 по местному времени, однако рейс задержали.- Сначала говорили, что нет самолёта, потом сказали, что погодные условия в Шымкенте не те. Кому верить - уже не понимаем. До сих пор непонятно, когда в итоге мы улетим, - говорят пассажиры авиакомпании.По словам пассажиров, их разместили в гостинице. Проблем с питанием и напитками нет.Редакция Lada.kz направила официальный запрос представителям авиакомпании, чтобы выяснить подробности произошедшего.