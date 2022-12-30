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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:59

Просмотров: 197

Цена на сжиженный газ в Мангистау будет заморожена ещё на полгода

Временное ценовое регулирование цен на розничную продажу сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта продлили до 30 июня 2023 года. Соответствующий приказ подписал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции.

Фото из архива Lada.kz
Приказ о продлении реугулирования розничных цен на сжиженный нефтяной газ в Казахстане вступил в силу, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

- Вышеуказанным приказом предусматривается продление временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан до 30 июня 2023 года, - говорится на сайте АЗРК.

Регулирование цен на сжиженный газ было введено по поручению президента Касым-Жомарта Токаева после протестов казахстанцев из-за подорожания топлива.

В середине 2022 года были установлены предельные цены на уровне от 50 до 70 тенге за литр в зависимости от региона.

Сейчас действующие цены на газ в разных регионах страны такие:

В Астане, Костанайской, Карагандинской, СКО, Жетисуской, Улытауской и Павлодарской областях - 70 тенге.

В Алматы- 65, Мангистауской, Актюбинской и Атырауской областях по 50 тенге за литр.

Шымкент и остальные регионы - 60 тенге.



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Комментарии ( 1 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:24
Уррааааа!газ-елу!!!!Продукты в месяц-миллиард елу lol lol
 
 

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