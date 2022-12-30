Цена на сжиженный газ в Мангистау будет заморожена ещё на полгода

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Приказ о продлении реугулирования розничных цен на сжиженный нефтяной газ в Казахстане вступил в силу, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
- Вышеуказанным приказом предусматривается продление временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан до 30 июня 2023 года, - говорится на сайте АЗРК.
Регулирование цен на сжиженный газ было введено по поручению президента Касым-Жомарта Токаева после протестов казахстанцев из-за подорожания топлива.
В середине 2022 года были установлены предельные цены на уровне от 50 до 70 тенге за литр в зависимости от региона.
Сейчас действующие цены на газ в разных регионах страны такие:
В Астане, Костанайской, Карагандинской, СКО, Жетисуской, Улытауской и Павлодарской областях - 70 тенге.
В Алматы- 65, Мангистауской, Актюбинской и Атырауской областях по 50 тенге за литр.
Шымкент и остальные регионы - 60 тенге.
- Вышеуказанным приказом предусматривается продление временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан до 30 июня 2023 года, - говорится на сайте АЗРК.
Регулирование цен на сжиженный газ было введено по поручению президента Касым-Жомарта Токаева после протестов казахстанцев из-за подорожания топлива.
В середине 2022 года были установлены предельные цены на уровне от 50 до 70 тенге за литр в зависимости от региона.
Сейчас действующие цены на газ в разных регионах страны такие:
В Астане, Костанайской, Карагандинской, СКО, Жетисуской, Улытауской и Павлодарской областях - 70 тенге.
В Алматы- 65, Мангистауской, Актюбинской и Атырауской областях по 50 тенге за литр.
Шымкент и остальные регионы - 60 тенге.