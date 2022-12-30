FlyArystan назвал причиной задержки авиарейса Актау-Шымкент плохую погоду

Задержка рейса из аэропорта Актау в Шымкент произошла из-за сильного тумана.- Рейс авиакомпании FlyArystan KC 7578 по направлению Актау-Шымкент был задержан по причине метеоусловий в Шымкенте, где наблюдался сильный туман. Позже рейс был перенесён по производственной необходимости, так как непогода внесла корректировку в график планирования экипажа, - сообщили в авиакомпании FlyArystan, отвечая на запрос редакции.По данным авиакомпании, пассажирам предоставили напитки и питание, а также организовали трансферт и размещение в гостинице.- Выражаю благодарность редакции Lada.kz, которая оперативно осветила ситуацию вокруг задержки нашего авиарейса. Также хотим поблагодарить Декееву Гульнара Жумабаевну и Боярскую Алёну Николаевну за содействие в решении нашей проблемы, - отметили пассажиры.