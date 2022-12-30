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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:21

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FlyArystan назвал причиной задержки авиарейса Актау-Шымкент плохую погоду

Задержка авиарейса Актау-Шымкент связана с неблагоприятными погодными условиями. Рейс задержали на сутки - самолёт вылетел 30 декабря в 13:20 по местному времени. Об этом сообщили в авиакомпании FlyArystan, отвечая на запрос редакции.

Фото пассажиров рейса
Задержка рейса из аэропорта Актау в Шымкент произошла из-за сильного тумана.

- Рейс авиакомпании FlyArystan KC 7578 по направлению Актау-Шымкент был задержан по причине метеоусловий в Шымкенте, где наблюдался сильный туман. Позже рейс был перенесён по производственной необходимости, так как непогода внесла корректировку в график планирования экипажа, - сообщили в авиакомпании FlyArystan, отвечая на запрос редакции.

По данным авиакомпании, пассажирам предоставили напитки и питание, а также организовали трансферт и размещение в гостинице.

- Выражаю благодарность редакции Lada.kz, которая оперативно осветила ситуацию вокруг задержки нашего авиарейса. Также хотим поблагодарить Декееву Гульнара Жумабаевну и Боярскую Алёну Николаевну за содействие в решении нашей проблемы, - отметили пассажиры.

FlyArystan назвал причиной задержки авиарейса Актау-Шымкент плохую погоду



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