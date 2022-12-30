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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 18:02

Просмотров: 13

Уровень Каспия падает: как это скажется на работе морского порта Актау

В последние годы Каспий стал мелеть в среднем на 20 см в год – если падение продолжится, то в морском порту будут углублять дно, передаёт Caravan.kz.

Фото из архива Lada.kz
Каспийское море по балтийской системе координат находится на уровне в минус 28 метров. И это считается нормой. За последние семь лет уровень моря опустился в среднем на метр. В течение года он также меняется – весной, когда тает снег, идёт большой приток воды из Волги и Урала, а к лету и к зиме уровень начинает опускаться, передаёт Caravan.kz.

- Сейчас уровень где-то на отметке минус 29,2. Такой уровень уже начинает влиять на судоходство. Сейчас нефтеналивные 12-тысячетоннные суда фактически принимают на борт 8300-8400 тонн. Это при условии, что они идут на Махачкалу, где уровень еще более низкий, чем у нас. А если танкеры идут на Баку, то загрузка идёт до 9000-9500 тонн. Естественно, что дальнейшее падение ещё больше уменьшит загрузку танкеров. Это будет влиять на экономику морских перевозок и произойдёт удорожание транспортировки на одну тонну, - отмечает президент АО «НК «Актауский морской торговый порт» Абай Турикпенбаев.

Что касается сухогрузов, то их также не догружают в среднем на 300-400 тонн. Если раньше контейнеровоз мог взять на борт 350 контейнеров в 20-футовом эквиваленте, то сейчас он берёт, максимум, 270-280 контейнеров.

- Тем более сейчас грузы пошли тяжёлые – контейнеры идут, в основном, с цветным металлом, с зерном. И каждое падение уровня на 10 сантиметров для сухогрузов – это недогруз для 5-тысячников примерно на 200-300 тонн, для трехтысячников – на 100-150 тонн. Дальнейшее падение будет сказываться на экономике отгрузки сухих грузов и контейнеров, - говорит Абай Турикпенбаев.

Сейчас перед портом стоит задача – проведение дноуглубительных работ. Для нефтеналивных причалов потребуется большая глубина, для сухогрузов – чуть меньше. Планируется, что со дна моря достанут около миллиона тонн грунта.

- Геология нашего дна – это достаточно тяжелые грунты, то есть камень. Поэтому потребуется более тяжелая техника. Сейчас на Каспии есть несколько единиц подобной техники. В следующем году мы запланировали разработать ТЭО, затем ПСД, и, думаю, что в 2025 году начнём дноуглубление. Если раньше Каспий падал на 5-9 сантиметров в год, то в последние годы он стал падать на 20 сантиметров в год. И если он достигнет отметки в минус 29,5 м, то это сильно скажется на нашей работе, потому что удорожание морских перевозок может переориентировать грузы на другие пути, ведь Каспий можно объехать и по железной, и по автомобильной дороге, - добавляет руководитель порта.

Работы по дноуглублению планируют проводить весь сезон, при этом не останавливая порт – будет разработан график судозаходов и загрузки. Грунт, который поднимут со дна моря, пойдет на создание новых территорий – удлинение существующих сухогрузных причалов плюс строительство еще одного сухогрузного причала.

В будущем, возможно, понадобится дноуглубление еще одного порта – в Баутино. Он обслуживает нефтяные операции, но, так как Северный Каспий более мелкий, там работает другой тип судов – с низкой осадкой. Хотя уже сейчас порт Баутино испытывает проблемы с загрузкой больших судов.

В РГП «Казгидромет» отмечают, что колебания уровня Каспийского моря происходят под действием нескольких факторов. Среди них называют климатические, вызывающие изменения объема вод в море, антропогенную деятельность и геолого-тектонические процессы, меняющие объем и форму морской впадины.

- В прошлом столетии уровень Каспийского моря почти до конца 70-х годов, в основном, понижался. Общее непрерывное понижение уровня, наблюдавшееся с 1930 по 1977 год, составило 3,2 метра со средней интенсивностью падения - около 4 см в год. Падение уровня было связано с тем, что с середины 30-х годов на реках Каспийского бассейна началось интенсивное водохозяйственное строительство. В результате уменьшился объем речного стока, и изменилось его внутригодовое распределение. С 1978 г. началось современное интенсивное повышение уровня Каспийского моря, которое продолжалось в течение 18 лет. За это время уровень моря повысился на 2,5 метра и к началу 1996 года достиг отметки минус 26,6 м. Средняя интенсивность подъема уровня за этот период составила около 14 см в год, а в отдельные годы – до 36 см. Начиная с 2006 года уровень Каспийского моря вновь начал снижаться, - сообщили в "Казгидромет".

За последние пять лет на Каспии, по информации специалистов, выпадало наименьшее количество осадков, а вот процессы испарения были более интенсивными. Прогнозы неутешительны: тенденция к дальнейшему снижению остаётся, и, по подсчётам ученых, к 2030 году уровень Каспийского моря может достигнуть отметки -29,6 м. А по самым пессимистичным прогнозам он может упасть ниже отметки минус 33 метра.



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