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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 08:59

Просмотров: 603

С наступающим Новым годом, дорогие жители и гости Мангистау!

Дорогие наши читатели Lada.kz, редакция поздравляет вас с наступающим 2023 годом!

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Этот год, как зачастую любят говорить политики, был непростым. И это, действительно, так. Тигр, если верить китайскому гороскопу, ворвался в свои владения, тут же показав, что в его присутствии будет непросто. И, правда, сложно пришлось и казахстанцам, которые пережили трагические январские события. И жителям соседних государств, которых активно поддерживали в этом году наши сопереживающие и гостеприимные соотечественники. Всё это еще раз позволило продемонстрировать то, какой добрый и отзывчивый у нас народ. Сила наша в единстве и в вере в общее мирное будущее.

Минувший год стал испытанием духа всех казахстанцев: были коммунальные катастрофы, растущие цены и много других неприятных событий. Но сегодня мы вместе вступаем в Новый 2023 год! Перевернём же без сожалений страницу календаря и оставим все невзгоды и испытания в прошлом! Сохраним в памяти лишь счастливые моменты, будем идти вперёд уверенными шагами и никогда не прекратим надеяться и любить.

От всего сердца желаем вам, наши дорогие читатели, чтобы заветные мечты каждого из вас сбылись, чтобы в каждой семье было счастье и радость, а самое главное - мы желаем всем крепкого здоровья и удачи! Пусть инфляция в следующем году будет как можно меньше, как и цены на продуктовых полках. А зарплаты, наоборот, реально соответствуют озвученным статистами цифрам. Пусть в домах каждого жителя нашей области будут стабильными: свет, тепло и вода, а также уют и благополучие.

Астрологи говорят, что грядущий год обещает стать одним из самых счастливых. А потрясений он, наоборот, не сулит. Так пусть они не ошибутся и в Новом году к каждому придёт счастье!

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 3 )

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 дорожник (Посетители) Сегодня, 12:00
Всех с Новым 2023 годом! Счастья, здоровья и удачи Вам в Новом году. Привет из солнечного Крыма!

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Феникс
  • дорожник
  • Empro
 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 11:08
С наступающим Новым Годом товарищи!!! bokali
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • OpenSuser
  • дорожник
  • Empro
 Феникс (Посетители) Сегодня, 10:40
«Есть установка весело встретить Новый год» (фильм «Карнавальная ночь»).

Уважаемый коллектив редакции «Лада» поздравляем Вас с наступающим Новым годом! От всей души желаем Вам и вашим близким, отличного самочувствия, чудесного настроения, домашнего уюта, душевного тепла, приятного общения с друзьями, и конечно огромного человеческого счастья! Благодарим Вас за отличную честную работу и желаем всего наилучшего!
А так же поздравляем всех земляков с наступающим Новым годом! Пусть новогодние праздники наполнят наши дома особой радостью, светом, весельем! Желаем всем крепкого здоровья, семейного счастья, мира, благополучия! bokali
 
 

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