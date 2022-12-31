С наступающим Новым годом, дорогие жители и гости Мангистау!

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Этот год, как зачастую любят говорить политики, был непростым. И это, действительно, так. Тигр, если верить китайскому гороскопу, ворвался в свои владения, тут же показав, что в его присутствии будет непросто. И, правда, сложно пришлось и казахстанцам, которые пережили трагические январские события. И жителям соседних государств, которых активно поддерживали в этом году наши сопереживающие и гостеприимные соотечественники. Всё это еще раз позволило продемонстрировать то, какой добрый и отзывчивый у нас народ. Сила наша в единстве и в вере в общее мирное будущее.



Минувший год стал испытанием духа всех казахстанцев: были коммунальные катастрофы, растущие цены и много других неприятных событий. Но сегодня мы вместе вступаем в Новый 2023 год! Перевернём же без сожалений страницу календаря и оставим все невзгоды и испытания в прошлом! Сохраним в памяти лишь счастливые моменты, будем идти вперёд уверенными шагами и никогда не прекратим надеяться и любить.



От всего сердца желаем вам, наши дорогие читатели, чтобы заветные мечты каждого из вас сбылись, чтобы в каждой семье было счастье и радость, а самое главное - мы желаем всем крепкого здоровья и удачи! Пусть инфляция в следующем году будет как можно меньше, как и цены на продуктовых полках. А зарплаты, наоборот, реально соответствуют озвученным статистами цифрам. Пусть в домах каждого жителя нашей области будут стабильными: свет, тепло и вода, а также уют и благополучие.



Астрологи говорят, что грядущий год обещает стать одним из самых счастливых. А потрясений он, наоборот, не сулит. Так пусть они не ошибутся и в Новом году к каждому придёт счастье!



Михаил Одинцов