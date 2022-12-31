Новогодняя суета: большая очередь образовалась у кондитерской в Актау

Фото жителей 6 микрорайона

Обычно в этот день озабочены суетой горожане, у которых выходной начинается лишь с 31 декабря, что и создало коллапс у магазина «Смак» и в других торговых точках.



По словам посетителей кондитерской, в самом магазине образовалась пробка из нескольких десятков человек, также люди ожидают своей очереди у входа.